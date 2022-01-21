"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "АЛРОСА" с целевой ценой 113 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"АЛРОСА" представила нейтральные операционные результаты за IV квартал 2021г. Квартальные объемы производства и продаж алмазов стабилизировались на уровне 9-9,5 млн карат. Учитывая умеренный прогноз производства на 2022г и исчерпание запасов, мы не ожидаем значительного роста реализации алмазов в ближайшие периоды. Согласно нашим расчетам, дивиденд за II полугодие 2021г составит 6 руб. на акцию (при условии выплаты 100% FCFF) с доходностью к текущим котировкам 5,5%. Мы считаем бумаги "АЛРОСА" справедливо оцененными и сохраняем рекомендацию "держать" с целевой ценой 113 руб. за акцию", - отмечает аналитик Василий Данилов.

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