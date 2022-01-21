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21 января 2022 года 18:54

Цены евробондов РФ по итогам недели вновь упали на фоне сохраняющихся геополитических рисков

Москва. 21 января. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели вновь упали на фоне сохраняющихся геополитических рисков, возросших еще неделей ранее после безрезультатных переговоров России с США и НАТО. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) продемонстрировали по итогам пяти дней боковую динамику, что в итоге привело к заметному расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Начало недели было негативным для инвесторов в отечественные евробонды, котировки которых упали на 4-5 процентных пунктов в "длинном" сегменте. Участники рынка продолжили отыгрывать возросшие геополитические риски; стоимость пятилетней страховки от дефолта (CDS) 17 января достигла 215 базисных пунктов, приближаясь к пиковым значениям периода глобальной паники весны 2020 года из-за первой волны пандемии COVID-19. Помимо сильного геополитического фактора, дополнительное давление на российские еврооблигации оказывал и общемировой пессимизм, доминировавший на мировых рынках в ожидании скорого повышения процентных ставок мировыми центробанками. Таким образом, негативную динамику в понедельник демонстрировали большинство евробондов emerging markets, но снижение их цен было относительно небольшим.

Котировки российских еврооблигаций во вторник продолжили снижаться вследствие как высоких геополитических рисков, так и новой волны роста доходностей американских казначейских обязательств в ожидании скорого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. При этом темпы ценового снижения по сравнению с предыдущими днями снизились. На глобальных долговых рынках 18 января также отмечался умеренный рост процентных ставок, в частности, доходность десятилетних US Treasuries выросла за день на 6 базисных пунктов - до 1,84% годовых, процентные ставки европейских облигаций прибавили к вечеру 1-3 базисных пункта, а доходности евробондов развивающихся стран выросли на 5-10 базисных пунктов.

В середине недели котировки российских еврооблигаций умеренно подросли в рамках коррекции благодаря локальному снижению геополитических рисков, произошедшему на заявлениях замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Россия не собирается нападать на Украину. При этом американские казначейские обязательства лишь слегка прибавили в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов.

Котировки "длинных" выпусков евробондов РФ подскочили на 2-3 процентных пункта. При этом, несмотря на ценовой отскок, уровень кредитных спредов остался довольно высоким, в частности, пятилетний CDS опустился с уровней выше 200 пунктов до 180 пунктов, но это все равно достаточно много с учетом больших объемов золотовалютных резервов страны и низких показателей страновой долговой нагрузки. В целом рынок оставался довольно тонким, поскольку геополитическая ситуация вокруг России все еще была неопределенной, так как, согласно тем же заявлениям Рябкова, Россия пока не получила письменных ответов на свои предложения по гарантиям безопасности от США и НАТО. И это, соответственно, сдерживало покупателей от более активных действий и, тем самым, не давало рынку полноценно отскочить.

Риска полномасштабной войны в Европе нет, Россия не собирается нападать на Украину, заявил Рябков. "Я уверен, что нет никакого риска крупномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь. Мы не намерены предпринимать никаких агрессивных действий. Мы не намерены атаковать, нападать или вторгаться на Украину", - сказал замглавы МИД РФ на дискуссии в клубе "Валдай" в среду.

Он подчеркнул, что Россия видит риск в том, что Украина станет более интегрированной в НАТО, даже без получения формального статуса члена альянса. "Это находится в центре интересов безопасности России, и мы сделаем все для того, чтобы обратить эту ситуацию вспять, ребалансировать эту ситуацию по дипломатическим каналам", - сказал замминистра. "Для нас приоритетом является достижение юридически обязывающих, твердых гарантий со стороны США, чтобы эта страна и другие страны, которые мы уже упоминали, не стали членами НАТО. Известная формула, что Украина и Грузия станут членами НАТО, должна быть исключена, заменено пониманием, что этого не произойдет никогда", - добавил Рябков.

Однако отскок был недолгим, и уже в четверг снижение котировок отечественных евробондов возобновилось на фоне сохраняющихся геополитических рисков вокруг России. При этом на глобальных долговых рынках процентные ставки 20 января в основном снижались, в частности, доходность десятилетних US Treasuries опустилась за день на 3 базисных пункта, до 1,83% годовых. Еврооблигации emerging markets также преимущественно снижались в доходности, следуя за американскими казначейскими обязательствами. Позитивное влияние на динамику цен как базовых активов, так и большинства облигаций развивавшихся стран оказали опубликованные в США данные о росте первичных заявок на пособие по безработице, что несколько снижает ожидания по темпам повышения ставки ФРС.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 55 тыс. - до 286 тыс. человек. Показатель оказался максимальным с середины октября. Темпы роста также стали рекордными с июля. Неделей ранее число обращений составило 231 тыс., а не 230 тыс., как сообщалось изначально. Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 225 тыс. с уровня предыдущей недели, сообщает Bloomberg. Эксперты, опрошенные Trading Economics, прогнозировали снижение до 220 тыс. Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, увеличилось до 231 тыс. с 211 тыс.

В последний день недели в центре внимания участников рынка были переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, проходившие в Женеве. Основной темой переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран были представленные ранее Россией проекты документов - договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и НАТО.

Пока невозможно сделать выводы о том, на правильном ли пути переговорный процесс с США, это станет ясно после получения письменных ответов от американской стороны, заявил Лавров. "Я сказал все, о чем мы сегодня говорили, что мы сегодня обсуждали и на чем завершили наш полезный, откровенный разговор. Я не могу говорить, что мы на правильном пути, не на правильном пути. Мы это поймем, когда получим американскую реакцию на бумаге на все пункты наших предложений", - сказал он в пятницу на пресс-конференции в Женеве по итогам встречи с госсекретарем США Блинкеном, которая длилась меньше запланированного времени.

В целом итоги состоявшихся переговоров были расценены инвесторами как нейтральные, что в условиях растущих в цене US Treasuries привело к умеренному повышению котировок и российских еврооблигаций. Таким образом, конец недели проходил на мажорной ноте, что давало определенную надежду на продолжение коррекционного отскока на следующей неделе.

Еврооблигации России с погашением в 2043 году упали в цене за неделю на 1,66%, до 122,72% от номинала (их доходность выросла на 13 базисных пунктов - до 4,26% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 1,69%, до 116,92% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 18 пунктов и составил 258 базисных пунктов). Евробонды РФ с погашением в 2047 году потеряли в цене 1,6%, подешевев до 113,76% от номинала (их доходность выросла на 11 базисных пунктов, до 4,35% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году снизился в стоимости на 2,38% - до 101,82% от номинала (доходность выросла на 50 базисных пунктов и 21 января составила 3,87% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за неделю на 1,79%, до 103,88% от номинала (их доходность выросла на 46 базисных пунктов, до 3,77% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,13%, до 103,92% от номинала (их спред к US Treasuries расширился на 3 пункта и составил 175 базисных пунктов). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась по итогам пяти дней на 1,56%, составив 110% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился на 62 пункта и составил 212 базисных пунктов).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, приостановят снижение и продемонстрируют уже коррекционный отскок на фоне прогнозируемой стабилизации ситуации на мировых долговых рынках, а также локального снижения геополитических рисков, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, после заметных распродаж, отмечавшихся в предыдущие две недели, ситуация в секторе валютных гособлигаций РФ в третьей декаде января может успокоиться и на рынке вполне вероятен коррекционный отскок. Этому будет способствовать как локальное снижение геополитических рисков, которые вышли на первый план после неудачных переговоров России с США и НАТО 12-13 января, так и прогнозируемое улучшение конъюнктуры мировых долговых рынков. Игроки будут внимательно следить за статистикой распространения нового штамма COVID-19 и за новыми антиковидными ограничениями в различных странах мира, что в дальнейшем будет влиять на принятие мировыми центробанками решений о темпах ужесточения денежно-кредитной политики.


Опубликовано: /Финмаркет/
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