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Главная / Мнения аналитиков / Акции М.Видео, Детского мира и Норникеля будут интересны на следующей неделе - BCS Express
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21 января 2022 года 18:30
Акции М.Видео, Детского мира и Норникеля будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "М.Видео", "Детского мира" и "Норильского никеля" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Аналитик Дмитрий Пучкарев отмечает, что на следующей неделе операционные результаты за IV квартал 2021г опубликует "М.Видео". В отчете стоит обратить внимание на динамику показателя GMV. Также интересны будут, на взгляд эксперта, комментарии менеджмента относительно влияния на деятельность компании роста заболеваемости COVID-19. "В акциях М.Видео сложилась интересная техническая картина, - указывает Пучкарев. - Бумаги проигнорировали отскок российского рынка на торгах среды и сейчас торгуются вблизи сильной поддержки 400 руб. На дневном таймфрейме видна выраженная бычья дивергенция по RSI, намекающая на возможность, по крайней мере, отскока. Фундаментальный взгляд на бумаги позитивный. Сейчас компания является одной из самых дешевых в секторе при ожидаемой дивидендной доходности на горизонте 12 месяцев около 17%". "Детский мир" планирует опубликовать 25 января операционные результаты за IV квартал. Аналитик не исключает, что появится информация о планах компании по дивидендам, в частности, о "довыплатах" за 9 месяцев 2021г. "Акции компании проигнорировали отскок российского рынка и сейчас торгуются на минимумах. Каких-то фундаментальных ухудшений в кейсе "Детского мира" не происходило. Слабость бумаг можно связать с высокой долей нерезидентов в бумаге из-за высокого free-float - при росте геополитических рисков часть из них могла предпочесть выйти из бумаги, что при невысокой ликвидности вылилось в затяжное снижение. Техническая картина осторожная. Бумаги экстремально перепроданы, однако сигналов к развороту пока нет. С учетом сильного падения, отскок может произойти резко и сильно, однако и вероятность более глубокого снижения не стоит списывать со счетов. Ближайшая поддержка сейчас - 100 руб.", - пишет эксперт. "Норникель" представит операционный отчет за IV квартал тоже на следующей неделе. Пучкарев рекомендует обратить внимание на соответствие фактических объемов производства плановым значениям. Кроме того, вероятно, будут представлены прогнозы по ключевым металлам на 2022г. Аналитик подчеркивает, что в последние дни акции "Норникеля" восстанавливаются вместе с рынком. На торгах пятницы в первой половине дня котировки проседали из-за ухода инвесторов от рисков в преддверии встречи между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Позже большую часть падения удалось отыграть. "При стабилизации сентимента потенциал подъема в бумаге еще довольно внушительный. Первой целью восстановления может стать зона 22550-22600 руб. - пробой отметки улучшит техническую картину", - указывает стратег инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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