BCS Express сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Discover Financial Services

Аналитики BCS Express сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Discover Financial Services, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы оцениваем результаты эмитента за 2021 год нейтрально. Рост баланса оказался выше ожиданий, NIM и операционные издержки - в соответствии с нашим прогнозом, качество активов ухудшилось незначительно и было ожидаемо", - отмечают эксперты.

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