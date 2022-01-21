Рубль днем снизил наблюдавшуюся ранее волатильность и почти не менялся к доллару и евро перед брифингами Лаврова и Блинкена

Москва. 21 января. Доллар лишь слегка снижается, евро столь же незначительно подрастает на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль максимально снизил волатильность, наблюдавшуюся ранее в ходе торгов и стабилен к бивалютной корзине в ожидании пресс-конференций глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена после переговоров относительно российских предложений по гарантиям безопасности.

Курс доллара США составил 76,6 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 8 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,79 руб./EUR1, подорожав также на 8 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась всего на 0,8 копейки - до 81,19 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 24,95 копейки, до 76,6903 руб./$1, и увеличил курс евро на 8,39 копейки, до 86,9054 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на дневных торгах после того, как в Женеве завершились переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, посвященные российским предложениям по гарантиям безопасности. Лавров и Блинкен должны дать пресс-конференции.

Запланированная длительность переговоров - порядка двух часов, но они продолжались полтора часа. Встреча глав внешнеполитических ведомств началась в 13 часов по московскому времени.

России придётся предпринять серьезные политические решения, если ответ США и НАТО по гарантиям безопасности будет разочаровывающим, тем временем заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Пока формального письменного ответа со стороны США и НАТО на предложения нет. Если этот ответ будет разочаровывающим, тогда придется принимать очень серьезные политические решения, о чем наш президент предупредил, в том числе публично, оппонентов с той стороны", - сказал Рябков.

"Но роль дипломатии в любом случае центральная. Мы не хотим конфликта, мы ни на кого не нападаем, мы никому не угрожаем, мы хотим надёжно обеспечить наши интересы", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Россия в середине декабря выдвинула предложения о гарантиях обеспечения ее безопасности. Речь идет о двух документах - Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов организации североатлантического договора.

В частности, Москва с декабря требует от НАТО и Вашингтона юридически закрепленных гарантий безопасности в Европе, главные требования сводятся к нерасширению НАТО, отказу принять в альянс Украину и Грузию и возвращению НАТО вместе с вооружениями к границам 1997 года.

Представители США и НАТО говорят, что вопросы о расширении альянса могут решать только его участники и страны-заявители, третьих сторон это не касается.

Цены на нефть продолжают опускаться в ходе торговой сессии в пятницу, на следующий день после публикации официальных данных о запасах энергоносителей в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу упала на 1,6% - до $86,95 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 1,77% - до $84,04 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 515 тыс. баррелей - до 413,81 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,75 млн баррелей.

Давление на нефтяной рынок также оказывает распродажа на рынках акций на фоне бегства инвесторов от риска в связи с перспективой роста процентных ставок, пишет Trading Economics.

"Торги российской валютой по-прежнему протекают в нервозном режиме. Наша валюта продолжает колебаться неподалеку от многомесячных минимумов, а попытки восстановления встречают новые продажи, что указывает на перспективе дальнейшей девальвации рубля. (. . .) В ходе сегодняшних торгов может проявиться локальное повышение волатильности на фоне переговоров глав внешнеполитических ведомств России и США о вопросах безопасности", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"В пятницу в центре внимания инвесторов переговоры представителей России и США в Женеве. Их итогом может стать продолжение встреч в формате Россия-НАТО, что поддержит рубль. Тем не менее сложно предсказать исход сегодняшних переговоров, и инвесторам остается ждать геополитических новостей, ожидая повышенной волатильности рубля", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,53% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 4 б.п. - до 8,73% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 4 б.п. - до 9,08% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 11 б.п. - до 9,93% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 15 б.п. - до 10,03% годовых.