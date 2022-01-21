"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для GDR X5

"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг (GDR) X5 Retail Group с прогнозной ценой на уровне 3152 рублей за штуку на фоне сильных операционных результатов эмитента за 4К и весь 2021 год, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Артема Михайлина.

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