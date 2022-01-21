"ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции GM c целью $67

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции General Motors (GM) с прогнозной ценой $67 за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев, сообщается в комментарии.

Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг эмитента:

- 1 февраля компания проведёт конференц-колл, на котором может озвучить прогнозы по объему продаж и ценам реализации на 2022 год. Автомобильный рынок США испытывает дефицит, поэтому увеличение производства должно привести к росту доходов в текущем году. Рост цен на подержанные автомобили также побуждает больше потребителей покупать новые авто.

- Акции GM отстали в динамике от акций Ford Motor в 2021 году, поскольку стратегия GM в отношении электромобилей и ее исполнение не оправдали ожиданий инвесторов. GM заявляет, что планирует значительно улучшить аккумуляторы и модели своих электромобилей в 2022 году, что может улучшить настроения инвесторов.

- Все новые модели General Motors в 2022 году - это либо внедорожники, либо пикапы, которые составляют 75% всех продаж автомобилей в США. Новые модели отличаются высокой рентабельностью для производителя.

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