Прогнозная цена акций АЛРОСА до конца 2022г составляет 170,2 руб. - "Фридом Финанс"

Прогнозная стоимость акций "АЛРОСА" на горизонте до конца 2022 года составляет 170,2 рубля за штуку, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

Котировки бумаг "АЛРОСА" позитивно отреагировали на публикацию операционной отчетности за 2021 год, отмечают эксперты инвесткомпании. Как следует из представленного эмитентом документа, указывают они, добычу алмазов компании удалось нарастить на 8%, продажи увеличились на 42%, выручка от реализации алмазно-бриллиантовой продукции повысилась на 49%.

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