"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Baozun с целью $20

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Baozun Inc. с целью $20 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 49,1%, стоп-приказ: $11,75, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Baozun является ведущим поставщиком решений для электронной коммерции в Китае. Фундаментальная картина выглядит интересно с точки зрения того, что компания постоянно увеличивает выручку и прибыль. Ожидается, что 3 марта выйдет отчетность за IV квартал 2021 года. Консенсус прогнозирует прибыль на акцию в размере $0,14, что может стать хорошей основой для роста цены бумаги", - пишут аналитики.

"С технической точки зрения в текущий момент цены консолидируются в диапазоне $12,5-15. Есть вероятность выхода наверх в случае хорошей отчетности 3 марта. При покупке на 8% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $11,75 риск на портфель составит 0,99%", - указывают в инвесткомпании.

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