Акции Petrobras интересны для покупок в настоящее время - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам в настоящее время стоит обратить внимание на акции бразильской государственной нефтегазовой компании Petroleo Brasileiro S. A. (Petrobras), отмечается в аудиоподкасте "ВТБ Мои Инвестиции".

Эксперты инвестиционной платформы указали на ряд факторов в пользу покупки акций эмитента:

- Petrobras активно реструктурирует бизнес в рамках своей долгосрочной стратегии: она предполагает в том числе продажу нерентабельных активов.

- Компания - один из крупнейших бенефициаров текущей ценовой конъюнктуры на рынке энергоресурсов.

- На последнем дне инвестора менеджмент компании объявил о намерении выплатить акционерам крупный дивиденд - при условии достижения целевой структуры капитала в 2022г и сокращения долговой нагрузки. Также компания планирует увеличить частоту выплаты дивидендов, сделав ее полугодовой или ежеквартальной.

- Потенциал роста на горизонте года может превысить 10%.

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" полагают, что с учетом текущей динамики цен на нефть дивидендная доходность бумаг в 2022г может превысить 30% в долларах. Среди ключевых рисков они отмечают политическую неопределённость на фоне предстоящих президентских выборов.

Petrobras входит в десятку крупнейших нефтегазовых компаний мира, контролирует около 90% производства газа, нефти и нефтепродуктов в Бразилии и формирует около 5% ВВП страны.

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