Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4440-4490п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4440-4490 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 пробил вниз поддержку в районе 4500 пунктов и продолжает двигаться к нижней границе восходящего канала. RSI находится в зоне перепроданности. Индикатор MACD все еще демонстрирует нисходящую тенденцию, указывая на вероятность продолжения коррекции. Однако проходящий сезон отчетности может обеспечить индекс широкого рынка драйверами роста", - пишут аналитики инвесткомпании.

Эксперты напоминают, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю увеличилось на 55 тыс., до 286 тыс., достигнув трехмесячного максимума на фоне активного распространения штамма "омикрон", негативно влияющего на рынок труда. В то же время из-за проблем с наймом работодатели принимают меры для удержания сотрудников, так что наблюдаемый всплеск обращений за пособием, скорее всего, окажется краткосрочным.

Декабрьский индекс производственной активности, опубликованный ФРБ Филадельфии, увеличился на 8 пунктов по сравнению с ноябрем, достигнув 23,2 пункта, что свидетельствует об оптимистичных оценках перспектив бизнеса со стороны предпринимателей, несмотря на очередную волну COVID-19 и сохранение дефицита рабочей силы, а также логистических проблем, говорится в комментарии.

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