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21 января 2022 года 11:45

Рынок акций РФ утром откатился ниже 3440п по индексу Мосбиржи на внешнем негативе

Москва. 21 января. Рынок акций РФ утром в пятницу вернулся к распродажам из-за сохраняющейся геополитической напряженности вокруг России, а также на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent просела ниже $87 за баррель, подешевели металлы); индекс Мосбиржи откатился ниже 3440 пунктов во главе с бумагами финансовых компаний.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3435,04 пункта (-2,3%), индекс РТС - 1413,12 пункта (-2,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 4%.

Доллар просел до 76,59 рубля (-0,1 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-3,6%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-3,5%), акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-3% и -1,7% "префы"), "Газпрома" (-2,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,8% и -0,9% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,5%), "Московской биржи" (-1,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%).

В пятницу в Женеве пройдут переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Основной темой переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран станут представленные ранее Россией проекты документов - договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и НАТО. Переговоры пройдут по инициативе американской стороны - в ходе телефонного разговора Лаврова и Блинкена 18 января госсекретарь США запросил встречу для получения разъяснений по российским предложениям.

По оценке старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, против покупателей в пятницу играет заметное ухудшение внешней конъюнктуры, а также возвращение геополитической напряженности. Риторика между Россией и Западом становится все более напряженной - это негатив в первую очередь для банковского сегмента. Нефть легла в нисходящую коррекцию, что оказывает давление на акции компаний нефтегазового сектора.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций утром ощутимо упал, реагируя на ухудшение внешних факторов и отсутствие позитивных сдвигов на геополитическом фоне. В конце недели высокопоставленные представители США и России вновь проведут переговоры по сложившейся ситуации, но поступившие ранее комментарии сторон скорее не обещают смягчения их позиций. Против покупателей также играет фактор завершения рабочей недели. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 3350-3620 пунктов, считает Кожухова.

Главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает, что "красный" внешний фон вызвал возобновление распродаж рублевых активов.

На мировых фондовых площадках инвесторы продают акции, дело "попахивает глобальной коррекцией". Для нефти Brent сильной поддержкой выступает отметка $86 за баррель, где проходят линия поддержки восходящего тренда от 20 декабря и предыдущие локальные максимумы. Но нет уверенности в том, что она устоит, поскольку нефть сильно перекуплена и фундаментально неоправданно дорога. В случае пробоя этого уровня следующей целью станет снижение к $82 за баррель.

Рынок акций РФ ждет итогов встречи Лавров-Блинкен, но вряд ли на ней будет достигнут какой-то прорыв. Если нейтральные ожидания оправдаются, под вечер российские акции могут усилить снижение, считает Антонов.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, нефть корректируется после трехдневного ралли в начале недели, поводом для отката стала отраслевая статистика по запасам сырья в США.

Запасы бензина в США продолжают расти - на прошлой неделе объем в хранилищах увеличился еще на 5,8 млн баррелей на фоне сокращения импорта на 198 тыс. б/с и снижения загрузки НПЗ с 88,4% до 88,1%. По сравнению с ростом на 8 млн баррелей неделей ранее наблюдается замедление, но все равно темпы внушительные. Для января такая динамика характерна, но даже с учетом многолетних минимумов в IV квартале 2021 года запасы уже превысили средний показатель за 3 предыдущих года. В ближайшие недели динамика запасов бензина может оставаться в фокусе.

Несмотря на локальное снижение, среднесрочные прогнозы позволяют предположить, что высокие цены на нефть будут сохраняться дольше, чем ожидалось. На этой неделе ОПЕК оставил в силе свои прогнозы по спросу и росту добычи в странах за пределами картеля. МЭА повысило оценку спроса на 200 тыс. б/с. При этом данные специалистов вызывают обеспокоенность по поводу возможности членов ОПЕК+ оперативно наращивать добычу, что может стать определяющим фактором для баланса в 2022 году. По состоянию на декабрь 2021 года альянс недопроизводил 790 тыс. б/с по сравнению с разрешенными квотами. Это значит, что ежемесячное увеличение квот на 400 тыс. б/с не так важно, как важен фактический уровень исполнения сделки. И если по квотам есть понимание перспектив, то уровень фактической добычи в следующие месяцы пока остается загадкой.

Текущее состояние рынка указывает на дефицит поставок. Фьючерсы на Brent на этой неделе обновили максимумы за 7 лет. Целью коррекции, развивающейся с вечера четверга, может быть зона $84-85 за баррель. Для более глубокого снижения оснований пока не наблюдается, считает Галактионов.

В США индексы акций накануне снизились на 0,9-1,3%, несмотря на позитивное начало торгов, снижение доходности гособлигаций (доходность 10-летних UST опустилась ниже 1,81% годовых, а в пятницу - ниже 1,79%) и сильные квартальные отчетности крупных компаний. Индекс Dow Jones (-0,9%) снизился пятые торги подряд, Nasdaq (-1,3%) углубился в коррекцию, в которую он вступил накануне впервые с марта прошлого года.

Аналитики связывают слабость американского рынка акций в начале года с опасениями, что Федеральная резервная система будет гораздо более агрессивно, чем ожидалось ранее, повышать ставки и реализовывать иные меры ужесточения денежно-кредитной политики в попытках обуздать высокую инфляцию.

Число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе подскочило на 55 тыс. и составило 286 тыс. Показатель оказался максимальным с середины октября, темпы роста - рекордными с июля.

Между тем продажи на вторичном рынке жилья в США в декабре уменьшились на 4,6% за месяц и составили минимальные за четыре месяца 6,18 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR).

В пятницу в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), снижаются Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,9-1,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,3%).

Потребительские цены в Японии в декабре увеличились максимально за два года - на 0,8% в годовом выражении. Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) увеличились на 0,5% в годовом выражении так же, как и месяцем ранее. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 0,6%, сообщает Trading Economics.

Розничные продажи в Великобритании в декабре рухнули на 3,7%, тогда как ожидалось снижение на 0,6%.

На нефтяном рынке цены на европейских торгах также снижаются. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $86,85 за баррель (-1,7% и -0,1% в четверг), мартовская цена WTI - $83,88 за баррель (-2%).

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 515 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1,75 млн), запасы бензина выросли на 5,87 млн баррелей (ожидался рост на 2,6 млн), резервы дистиллятов сократились на 1,43 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,3 млн).

Давление на нефтяной рынок также оказывает распродажа на рынках акций на фоне бегства инвесторов от риска в связи с перспективой роста процентных ставок, пишет Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции OR Group (MOEX: ORUP) (-17,7%, до 11,48 рубля), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-3,8%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-3,5%), акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-3,3%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-3,2%).

ПАО "Распадская" (MOEX: RASP) (-0,3%) (входит в группу Evraz) увеличило в IV квартале 2021 года добычу угля на 34% по сравнению с III кварталом, до 6,7 млн тонн (4,9 млн тонн кварталом ранее), говорится в сообщении компании. По сравнению с IV кварталом 2020 года прирост составил 11%. В 2021 году добыча повысилась на 13%, до 23,3 млн тонн (20,6 млн тонн в 2020 году).

Подорожали акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+1%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+0,8%), X5 Retail (MOEX: FIVE) (+0,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 44,96 млрд рублей (из них 17,06 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,15 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,99 млрд рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
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