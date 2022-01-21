Идея дня: ФРС США ускорит темпы ужесточения ДКП - "ВТБ Мои Инвестиции"

ФРС США, скорее всего, ускорит темпы ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) при возрастающем риске вхождения экономики в рецессию, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Nasdaq упал ниже своей 200-дневной средней и официально вошел в коррекцию (снижение более 10% от максимума). Это 66-я коррекция индекса с момента своего появления в 1971 году. В 37% случаев это привело к "медвежьему" рынку (снижение более чем на 20% от максимума). Однако даже с учётом более глубокой просадки на горизонте следующих 12 месяцев инвесторы в среднем зарабатывали 15% благодаря быстрому последующему восстановлению рынка", - отмечается в комментарии.

На взгляд аналитиков, в этот раз сочетание нескольких факторов усложняет ситуацию:

- высокий уровень отрицательных реальных ставок;

- цикл повышения ставок находится в своем начале;

- пологая кривая доходности гособлигаций;

- соотношения цены акций к прибыли на акцию находится выше среднего исторического уровня.

Другими словами, ФРС, скорее всего, будет ужесточать политику быстрее, чем обычно, при большем риске вхождения в рецессию и высокой оценке компаний, указывают эксперты инвестиционной платформы.

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