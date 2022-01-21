Вероятна повышенная волатильность рынка акций РФ в пятницу - ПСБ

Вероятна повышенная волатильность российского рынка акций в пятницу, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Владимира Соловьева.

"Волатильность на фондовом рынке в пятницу окажется повышенной, поскольку инвесторы будут ожидать итоги встречи глав внешнеполитических ведомств России и США в Женеве. Актуальным для индекса Мосбиржи в пятницу (в отсутствие новых резких заявлений) мы видим диапазон 3400-3450 пунктов", - указывает эксперт банка.

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