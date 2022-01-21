Перспективы подъема ставки ЦБР снижают устойчивость ОФЗ к росту страновых рисков - ПСБ

Перспективы повышения ключевой ставки Банка России снижают устойчивость ОФЗ к росту страновых рисков, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Кривая доходности ОФЗ в четверг сместилась вверх на 4-6 б.п., доходность 10-летних ОФЗ выросла до 9,38%. Продажи рублевых облигаций проходили на фоне усиления геополитических рисков. В пятницу в фокусе внимания инвесторов будет встреча Госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Отсутствие прогресса в переговорах США и России может способствовать усилению продаж российских гособлигаций с уходом доходности 10-летних ОФЗ выше 9,5% годовых. Перспективы повышения ставки ЦБР снижают устойчивость ОФЗ к росту страновых рисков", - отмечает эксперт ПСБ.

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