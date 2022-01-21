Текущие уровни котировок нефти фундаментально неоправданно дороги - "Алор Брокер"

Текущие уровни котировок нефти марки Brent фундаментально неоправданно дороги, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Сильной поддержкой для нефти марки Brent выступает отметка $86 за баррель: здесь проходит линия поддержки восходящего тренда от 20 декабря и предыдущие локальные максимумы. Но нет уверенности в том, что она устоит, уж слишком нефть перекуплена и фундаментально неоправданно дорога. В случае пробоя этого уровня следующей целью станет снижение к $82 за баррель", - пишет эксперт в комментарии инвесткомпании.

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