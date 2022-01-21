Возможно снижение цены нефти до $84-85/барр. - BCS Express

Целью текущего снижения котировок нефти марки Brent может быть диапазон $84-85 за баррель, сообщается в комментарии BCS Express.

"Цены на нефть перешли к коррекции после трехдневного ралли в начале недели. В четверг котировки незначительно снизились на фоне статистики от EIA, в пятницу снижение продолжается. Текущее состояние рынка указывает на дефицит поставок. Целью коррекции может быть зона $84-85 за баррель нефти марки Brent. Для глубокого снижения оснований пока не наблюдается", - отмечает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов.

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