Американские фондовые индексы завершили торги четверга в значительном минусе. Рынки акций стран АТР снижаются в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть снижаются в пятницу.

Американские фондовые индексы, активно поднимавшиеся в ходе торгов в четверг, завершили торги в значительном минусе несмотря на снижение доходности гособлигаций и сильные квартальные отчетности крупных компаний.

Индекс Dow Jones снизился по итогам пятой сессии кряду, Nasdaq Composite углубился в коррекцию, в которую он вступил накануне впервые с марта прошлого года.

Аналитики связывают слабость американского рынка акций в начале года с опасениями, что Федеральная резервная система будет гораздо более агрессивно, чем ожидалось ранее, повышать ставки и реализовывать иные меры ужесточения денежно-кредитной политики в попытках обуздать высокую инфляцию.

Не помогло Уолл-стрит даже снижение доходности государственных облигаций США, хотя обычно это поддерживает более рисковые активы, включая акции. Доходность 10-летних US Treasuries в четверг опускалась до 1,812% с 1,826% днем ранее.

"Это было довольно дико, - сказал старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя. - Рост в акциях еще вернется, но кажется, сейчас закончилась пандемийная тенденция покупать любое снижение, не оглядываясь".

В центре внимания инвесторов также находится финансовая отчетность компаний за минувший квартал.

Авиакомпания United Airlines Holdings (SPB: UAL) в четвертом квартале сократила чистый убыток и увеличила выручку, однако ее акции подешевели в четверг на 3,4% в четверг в связи с пессимистичным прогнозом относительно объема авиаперевозок.

Бумаги конкурирующей American Airlines Group (SPB: AAL) снизились в цене на 3,2%, хотя перевозчик сократил чистый убыток более чем в два раза по итогам прошлого квартала и резко повысил выручку, причем оба показателя оказались лучше прогнозов аналитиков.

В минувшем году American Airlines перевезла свыше 165 млн пассажиров - больше, чем любая другая американская авиакомпания, говорится в её пресс-релизе.

Цена акций Alcoa (SPB: AA) выросла на 2,7%. Американская алюминиевая компания существенно увеличила чистый убыток в октябре-декабре из-за расходов на реструктуризацию, однако зафиксировала рекордную чистую прибыль по итогам всего 2021 года.

Котировки акций нефтесервисной компании Baker Hughes Co. (SPB: BKR) подскочили на 1,6% благодаря лучшей, чем ожидалось, квартальной выручке. Тем временем чистая прибыль компании в прошлом квартале упала на 55%.

Капитализация Travelers Cos. (SPB: TRV) поднялась на 3,2% после того, как одна из крупнейших компаний в сфере страхования недвижимости и от несчастного случая в США отчиталась о небольшом росте прибыли в четвертом квартале, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков.

Рыночная стоимость Union Pacific Corp. (SPB: UNP) увеличилась на 1,1%. В четвертом квартале 2021 года железнодорожный оператор увеличил чистую прибыль на 24% и выручку на 11,5%, что оказалось лучше прогнозов.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе подскочило на 55 тыс. и составило 286 тыс. Показатель оказался максимальным с середины октября, темпы роста - рекордными с июля.

Между тем продажи на вторичном рынке жилья в США в декабре уменьшились на 4,6% за месяц и составили минимальные за четыре месяца 6,18 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR).

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию сессии понизилось на 0,89% и составило 34715,39 пункта. Лидерами снижения среди компонентов индекса стали акции Dow Inc. (SPB: DOW) (-3,4%), Intel Corp. (SPB: INTC) (-3%) и Home Depot Inc. (SPB: HD) (-2,8%).

Standard & Poor's 500 снизился на 1,1% - до 4482,73 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 1,3% и составил 14154,02 пункта.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в пятницу, следуя динамике американских фондовых индексов на закрытие торгов в четверг.

Японский Nikkei к 8:35 МСК упал на 1,4%.

Среди компонентов индекса в лидеры снижения выходят акции производителей полупроводниковых компонентов Tokyo Electron Ltd. (-6,6%) и Advantest Corp. (-4,4%), а также автопроизводителей Mitsubishi Motors Corp. (-5%) и Mazda Motor Corp. (-4,7%).

Бумаги Toyota Motor Corp. дешевеют на 2,8% после того, как один из крупнейших автопроизводителей в стране сообщил о приостановке производства на 11 заводах в Японии на 3 дня из-за дефицита компонентов. Остановка производства приведет к сокращению прогнозируемого на текущий фингод (который закончится в марте) выпуска на 9 млн машин.

Между тем потребительские цены в Японии в декабре увеличились максимально за два года - на 0,8% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) увеличились на 0,5% в годовом выражении так же, как и месяцем ранее. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 0,6%, сообщает Trading Economics.

Гонконгский Hang Seng к 8:40 МСК упал на 0,9%, шанхайский Shanghai Composite - на 1,1%.

В лидеры снижения в Hang Seng выходят бумаги IT компаний Alibaba Group Holding Ltd. (-5,3%) и Netease Inc. (-4,2%). Теряют в цене также акции нефтегазовой PetroChina Co. Ltd. (-3%) на фоне падения цен на нефть.

Южнокорейский Kospi к 8:50 МСК потерял 1,5%.

Правительство Южной Кореи в пятницу выдвинуло предложение выделить дополнительные $12 млрд в рамках бюджета на 2022 год. Эти деньги власти планируют направить на поддержку малого и среднего бизнеса, который понес потери из-за пандемии COVID-19.

Акции автопроизводителя Kia Corp. дешевеют на 1,7%, Hyundai Motor Co. - на 1,2%.

Стоимость производителя микросхем и электроники Samsung Electronics Co. снижается на 1,8%, ее конкурента LG Corp. - на 0,8%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 2,3%.

Стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group Ltd. и Rio Tinto Ltd. упала на 4,8% и 4,1% соответственно.

Цены на нефть снижаются в ходе торговой сессии в пятницу, на следующий день после публикации официальных данных о запасах энергоносителей в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в пятницу составляет $86,76 за баррель, что на $1,62 (1,83%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,06 (0,1%) - до $88,38 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $83,79 за баррель, что на $1,76 (2,06%) ниже итогового значения сессии в четверг.

Срок действия февральских контрактов на WTI истек с завершением сессии в четверг. Стоимость этих контрактов снизилась на $0,06, до $86,9 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 515 тыс. баррелей - до 413,81 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 5,87 млн баррелей и составили 246,62 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,43 млн баррелей, до 127,95 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,75 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2,6 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,3 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали увеличение запасов нефти в США на 1,404 млн баррелей на прошлой неделе после снижения на 1,077 млн баррелей неделей ранее. Официальные данные о запасах в США будут обнародованы министерством энергетики страны в четверг в 19:00 МСК.

Давление на нефтяной рынок также оказывает распродажа на рынках акций на фоне бегства инвесторов от риска в связи с перспективой роста процентных ставок, пишет Trading Economics.

МЭА в среду повысило прогноз роста глобального спроса на нефть на 2022 год на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 3,3 млн б/с. В 2021 году спрос в мире, по оценкам агентства, увеличился на 5,5 млн б/с - это на 200 тыс. б/с больше, чем прогнозировалось ранее. По расчетам аналитиков, в 2021 году спрос на нефть составил 96,4 млн б/с, а в 2022 году - 99,7 млн б/с.