Цены рублевых корпбондов в пятницу могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 21 января. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также в ожидании новостей на геополитическую тематику, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В пятницу в Женеве пройдут переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Основной темой переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран станут представленные ранее Россией проекты документов - договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и НАТО. Переговоры пройдут по инициативе американской стороны - в ходе телефонного разговора Лаврова и Блинкена 18 января госсекретарь США запросил встречу для получения разъяснений по российским предложениям.

Американские фондовые индексы, активно поднимавшиеся в ходе торгов в четверг, завершили торги в значительном минусе несмотря на снижение доходности гособлигаций и сильные квартальные отчетности крупных компаний. Индекс Dow Jones снизился по итогам пятой сессии кряду, Nasdaq Composite углубился в коррекцию, в которую он вступил накануне впервые с марта прошлого года. Аналитики связывают слабость американского рынка акций в начале года с опасениями, что Федеральная резервная система будет гораздо более агрессивно, чем ожидалось ранее, повышать ставки и реализовывать иные меры ужесточения денежно-кредитной политики в попытках обуздать высокую инфляцию.

Не помогло Уолл-стрит даже снижение доходности государственных облигаций США, хотя обычно это поддерживает более рисковые активы, включая акции. Доходность 10-летних US Treasuries в четверг опускалась до 1,812% годовых с 1,826% годовых днем ранее.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу утром также демонстрируют негативную динамику: японский Nikkei 225 падает на 1,9%, китайский CSI 300 снижается на 0,85%, гонконгский Hang Seng - на 0,56%, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,4%, южнокорейский Kospi - на 1,52%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,92% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о вероятном сохранении негативных настроений на американском фондовом рынке 21 января.

В свою очередь цены на нефть в ходе утренних торгов в пятницу также снижаются. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 6:30 МСК составила $86,54 за баррель, что на 2,08% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $83,61 за баррель, опустившись на 2,27% по отношению к закрытию 20 января.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,143 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,592 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 января снизился на 0,09% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,62 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,07%, опустившись до 727,77 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "РЖД-23" (-2,66%), "Транснефть-001Р-13" (-0,95%) и "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,82%), а в лидерах повышения - облигации "ВЭБ.РФ-001Р-17" (+0,31%), "ГТЛК-001Р-14" (+0,28%) и "ГТЛК-001Р-03" (+0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что группа компаний "Сегежа" (MOEX: SGZH) установила финальный ориентир ставки 1-го купона 15-летних облигаций серии 002P-03R с офертой через 2 года объемом 9 млрд рублей на уровне 10,9% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 11,36% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 20 января. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с "не менее 7 млрд рублей" до 9 млрд рублей. Техразмещение предварительно запланировано на 26 января. В конце прошлого года ГК "Сегежа" на внеочередном собрании акционеров утвердила 8 выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках второй программы бондов компании серии 002Р, общим объемом не более 80 млрд рублей. Объем каждого из выпусков серий 002P-03R - 002P-10R составит не более 10 млрд рублей, срок обращения не более 15 лет, а купонная ставка 1-10-го купонов не может превышать 11% годовых.

ВТБ (MOEX: VTBR) установил ставку 2-го купона облигаций серии Б-1-286 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,7% годовых. Размещение выпуска со сроком обращения 547 дней началось 24 декабря.

OR Group (MOEX: ORUP) (эмитент облигаций - ООО "ОР", прежнее название "Обувь России") допустила технический дефолт по погашению "тела" облигаций серии БО-07 на сумму 592 млн рублей, однако смогла выплатить последний, 20-й купон по выпуску. В качестве причины неисполнения обязательств компания указывает "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере". "Практически 99% выпуска облигаций серии БО-07 приходится на одного крупного держателя. Мы находимся в постоянном контакте с кредитором и в настоящий момент ведем переговоры по урегулированию ситуации с погашением облигаций. У нас уже достигнуто взаимопонимание по вариантам пролонгации задолженности, на текущий момент мы согласуем технические моменты", - прокомментировали техдефолт "Интерфаксу" в компании. Общая сумма выплат по выпуску должна была составить 1,05 млрд рублей, включая купонный доход на 49,863 млн рублей. Однако в существенном факте эмитент сообщил, что из 500 облигаций номиналом 2 млн рублей каждая на его эмиссионном счету находится после оферт 204 ценных бумаги. Таким образом, компания должна была погасить только 296 облигаций на сумму 592 млн рублей. Купонная выплата за 20-й купон составила 14,759 млн рублей. На изменение статуса техдефолта по телу долга у компании есть месяц. Выпуск со сроком обращения 5 лет объемом 1 млрд рублей был размещен в январе 2017 года по ставке 13,8% годовых. Ставка последнего купона составляла 10% годовых.