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20 января 2022 года 19:50

Рубль вечером продолжает умеренно дешеветь к доллару и евро в ожидании пятничных переговоров Лаврова и Блинкена

Москва. 20 января. Доллар и евро умеренно повышаются на "Московской бирже" в четверг вечером, хотя и немного подсократили темпы укрепления, рубль продолжает немного дешеветь к бивалютной корзине в ожидании переговоров глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена относительно российских предложений по гарантиям безопасности.

Курс доллара США составил 76,39 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 21,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,7 руб./EUR1, подорожав на 25 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 22,9 копейки - до 81,03 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного растерял темпы роста и продолжает более умеренно дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах перед переговорами Лаврова и Блинкена, которые должны состояться в пятницу, 21 декабря, в Женеве. Министры иностранных дел обеих стран обсудят российские предложения по гарантиям безопасности.

"Предстоит предметное обсуждение внесенных Россией 15 декабря 2021 года проектов фундаментальных документов - договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и НАТО", - сообщила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен рассчитывает на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым проверить, есть ли возможность для дипломатического решения проблем с РФ. "Завтра, когда я встречусь со своим коллегой, будет возможность увидеть, есть ли все еще возможность дипломатического решения. Это зависит от президента Путина, ему решать", - сказал Блинкен журналистам в Берлине в четверг.

Кремль не исключает нового телефонного разговора между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом после получения письменного ответа на предложения о гарантиях безопасности, между тем сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не исключаем очередного общения двух президентов. Мы считаем, что в любом случае такое общение можно только приветствовать, оно полезно для обоих государств", - сказал Песков журналистам.

"Мы тоже не исключаем, что после того, как нам удастся ознакомиться с вышеупомянутыми документами, главы государств посчитают целесообразным связаться друг с другом и обсудить", - добавил он.

На прошлой неделе состоялась серия переговоров на тему безопасности. Это двусторонние переговоры Россия и США - в Женеве (9-10 января), Россия и НАТО - в Брюсселе (12 января), по линии ОБСЕ - в Вене (13 января).

Москва с декабря требует от НАТО и Вашингтона юридически закрепленных гарантий безопасности в Европе, главные требования сводятся к нерасширению НАТО, отказу принять в альянс Украину и Грузию и возвращению НАТО вместе с вооружениями к границам 1997 года.

Представители США и НАТО говорят, что вопросы о расширении альянса могут решать только его участники и страны-заявители, третьих сторон это не касается.

Президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции в среду вечером, что Россия в ситуации с кризисом вокруг Украины вряд ли стремится к полномасштабной войне, но хочет проверить Запад на прочность. Также Байден сообщил, что Украине едва ли удастся в ближайшее время присоединиться к НАТО, поскольку для этого нужно выполнить ряд условий. "Присоединение Украины к НАТО в ближайшее время маловероятно", - заявил президент.

Байден также пригрозил, что Россия столкнется с катастрофическими последствиями для ее экономики в случае вторжения на Украину, подчеркнув, что руководство РФ "никогда не сталкивалось с такими санкциями, которые США пообещали ввести".

В среду доходность десятилетних обязательств американского казначейства поднималась до 1,9% годовых, однако к закрытию рынка опустилась до 1,869%. В четверг она составляет 1,855%. Несмотря на некоторое снижение, доходности госбумаг находятся на максимумах с февраля 2020 года, что обусловлено растущими ожиданиями более быстрого, чем предполагалось ранее, ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Сохранение высоких доходностей US Treasuries поддерживает доллар: чем выше ставки, тем более привлекательна для покупателей американская валюта.

Федрезерв, как ожидается, поднимет базовую процентную ставку уже в марте и повысит ее минимум три раза в 2022 году. Некоторые эксперты полагают, что подъем ставки в марте может составить более 25 базисных пунктов, отмечает Trading Economics.

Очередное заседание ФРС пройдет 25-26 января, и рынок ждет "ястребиных" комментариев от руководителей ЦБ.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный специалист департамента по операциям с ценными бумагами Инбанка Егор Кульков, в четверг рубль слабеет к доллару и евро на фоне жестких заявлений президента США Байдена во время пресс-конференции, которая состоялась вечером в среду уже после завершения торгов в Москве. "Российская валюта тем не менее с утра ослабла до уровня 76,75 за доллар на фоне жестких заявлений президента США Байдена во время вчерашней пресс-конференции, которая проходила уже после завершения торгов в Москве. Завтра состоится встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Блинкен заявил, что по итогам этих переговоров будет сделан вывод о возможности дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины. Пара "доллар-рубль" стабилизировалась во второй половине дня в узком диапазоне 76,5-76,7 руб./$1 в ожидании завтрашней встречи", - полагает Кульков.

Между тем, как подчеркнул аналитик, российский рынок акций восстанавливается после нескольких дней распродаж, связанных с геополитическими рисками, на фоне позитивной динамики ведущих мировых фондовых рынков. "Триггером для покупателей стали заявления заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова об отсутствии намерений Кремля нападать на Украину. По его словам, риск полномасштабной войны в Европе крайне низкий. Американский рынок в четверг открылся ростом, индекс широкого рынка S&P500 прибавляет около 1%, индекс "Московской биржи" растет примерно на 2,5%", - говорит Кульков.

"Доллар США снова растет, хотя ближе к вечеру энтузиазм тут немного угас. "Американец" поднимался к 76,60 руб./$1, но до 77 руб./$1 пока не хватает заряда пройти. Евро стоит 86,7 руб. и может оставаться в пределах 86-88 руб./EUR1. Для "россиянина" очень негативно то, что происходит сейчас в политическом новостном потоке с обеих сторон - и с позиции России, и с позиции Запада. Американский рынок акций начал торги четверга покупками. Сегодня заметно ослабление напряженности относительно вероятных шагов ФРС в направлении ужесточения денежно-кредитной политики", - отмечает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Цены на нефть немного повышаются в четверг, оставаясь вблизи семилетних максимумов сразу после выхода официальных данных об изменении запасов топлива в США по итогам прошлой недели.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 0,21% - до $88,63 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 0,52% - до $86,25 за баррель.

Срок действия февральских контрактов на WTI истекает с завершением сессии в четверг.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 515 тыс. баррелей - до 413,81 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,75 млн баррелей.

Обнародованные в среду данные Американского института нефти (API) показали увеличение запасов на 1,404 млн баррелей на прошлой неделе после снижения на 1,077 млн баррелей неделей ранее.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 21 января на 42,89 копейки, до 76,4408 руб./$1, и уменьшил курс евро на 31,03 копейки, до 86,8215 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 5,18 копейки по отношению к среде и составил 76,5079 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК, в свою очередь, повысился на 1,82 копейки и составил 76,5238 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 82,835 млн, из которых $735,622 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 347,213 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 2,7 копейки, до 86,8187 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра", напротив, увеличился к 19:00 МСК на 16,65 копейки и составил 86,8712 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR613,635 млн, из которых EUR174,186 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR439,449 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно немного подросли в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 8,52% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 8,69% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 2 б.п. - до 9,04% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 18 б.п. - до 9,82% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 11 б.п. - до 9,88% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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