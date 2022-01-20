Рынок акций РФ вырос второй день подряд в рамках коррекции, индекс Мосбиржи превысил 3500п во главе со Сбербанком

Москва. 20 января. Рынок акций РФ в четверг вырос вторые торги подряд в рамках коррекции в надежде на ослабление геополитической напряженности вокруг России и Украины после встречи в пятницу госсекретаря США и главы МИД РФ; индекс Мосбиржи превысил 3500 пунктов во главе с раллировавшими бумагами Сбербанка на новостях о выкупе в рамках долгосрочной программы мотивации сотрудников.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 3516,02 пункта (+2,3%, утром индекс поднимался в район 3540 пунктов), индекс РТС - 1450,59 пункта (+2,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 7,7%.

Доллар вырос до 76,36 рубля (+0,18 рубля).

Подорожали акции Сбербанка (+7,7% и +6% "префы"), "Московской биржи" (+5,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+5,6%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+5,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+4,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+3,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1% и +1,2% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%).

Сбербанк (MOEX: SBER) сообщил о планах в период 2022-2025 годов приобрести на рынке свои акции на сумму до 50 млрд руб. для долгосрочной программы мотивации.

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,4%), акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%).

Госдеп США в среду сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен 21 января проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве, где "продолжит дипломатические дискуссии и призовет к деэскалации (в районе Украины - ИФ)".

Президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции, что Россия в ситуации с кризисом вокруг Украины вряд ли стремится к полномасштабной войне, но хочет проверить Запад на прочность. Также Байден сообщил, что Украине едва ли удастся в ближайшее время присоединиться к НАТО, поскольку для этого нужно выполнить ряд условий. "Присоединение Украины к НАТО в ближайшее время маловероятно", - заявил президент.

Тем временем, в МИД РФ обвинили Запад в подготовке провокаций военного характера против Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в четверг, что Запад, тиражируя сообщения о якобы готовящемся вторжении России на Украину, пытается прикрыть собственные готовящиеся провокации военного характера. Кроме того, по словам Захаровой, власти Украины воспринимают военную помощь Запада как карт-бланш на проведение силовой операции в Донбассе.

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, рынок акций РФ в четверг продолжил выкупать предыдущие продажи, однако активность покупателей сократилась. Геополитический риск никуда не делся, но драйвер на время потерял актуальность. Тем не менее, нет никакой уверенности в том, что распродажи на рынках завершены - текущий рост носит характер технического отскока и пока не выглядит уверенным.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, российский рынок акций в четверг сохранил повышенную волатильность с широкой амплитудой, в итоге сумев развить отскок, начавшийся накануне. Поступающие новости с геополитического фронта пока не дают ясности. Президент США Байден в очередной раз выступил с санкционными угрозами в адрес Москвы, в то же время инвесторы ожидают пятничных переговоров в Женеве между главой МИД РФ Лавровым и госсекретарем США Блинкеном.

Цены на нефть потеряли уверенный импульс роста, однако остаются выше $88 за баррель Brent. Общерыночный фон при этом несколько улучшился по сравнению с предыдущим днем. Народный Банк Китая принял решение о снижении базовой кредитной ставки с 3,80% до 3,70%. Недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице в США продолжило рост - вероятно, сказывается волна распространения "омикрон"-штамма коронавируса.

Помимо женевских переговоров в пятницу участники торгов обратят внимание на выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард и министра финансов США Джанет Йеллен. Индекс МосБиржи 21 января будет формироваться в пределах 3430-3550 пунктов, считает эксперт.

По оценке стратега Альфа-банка Джона Волша, на геополитическом фронте появились поводы для оптимизма, несмотря на риторику и новостные заголовки. После зашедших в тупик переговоров между Россией, США и НАТО прошлой недели на этой неделе стороны предпринимают попытки возобновить дипломатический диалог. Динамику мировых рынков все еще определяют высокие доходности суверенных облигаций, и уход от риска продолжается, особенно с рынков EM и из технологических историй. Рост доходностей казначейских облигаций формирует ожидания, что доходность 10-летних UST может превысить 2,0% годовых, что считается "точкой водораздела" для более рискованных активов.

У российского рынка акций есть все условия для роста - сильные цены на сырьевых рынках, ослабление курса доллара и дальнейшее монетарное смягчение в Китае. Тем не менее, геополитическая напряженность вокруг России, Украины и НАТО сохраняется. Россия объявила о проведении совместно с Белоруссией военных учений по отражению внешней агрессии, которые пройдут на территории западного соседа. Великобритания начала поставки противотанкового оружия на Украину, хотя Германия не разрешила использовать свое воздушное пространство для этих целей. Тем не менее, диалог продолжается. НАТО во вторник пригласила Россию для участия в новой серии переговоров по гарантиям безопасности и контролю над вооружением - блок пытается избежать возможного вторжения России на территорию Украины. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс готов выслушать все опасения России, однако не готов пойти на компромисс по основным принципам. В ближайшие недели также вновь могут пройти встречи стран-участниц "нормандской четверки" - России, Украины, Германии и Франции. Стороны по-прежнему рассчитывают на диалог, что поддерживает ожидания достижения компромиссных решений как по Украине, так и по вопросам НАТО, полагает Волш.

По словам ведущего аналитика "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, российские акции торговались не очень уверенно перед встречей глав внешнеполитических ведомств РФ и США, рынок остается волатильным на фоне геополитической неопределенности. Похоже, что на текущий момент крупные участники торгов не готовы восстанавливать свои позиции. Президент США Байден несколько запутался в показаниях, угрожая России санкциями в случае, если она излишне вторгнется в Украину. В любом случае, участники торгов будут ждать новостей в пятницу, когда встретятся министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.

НЛМК поделился операционной отчетностью за 2021 год. Производство стали увеличилось на 10% (до 17,4 млн тонн), продажи сократились на 4% (до 16,8 млн тонн) из-за поставок внутри группы слябов НЛМК на активы в США.

В техническом плане, индекс МосБиржи сохраняет потенциал роста выше 3500 пунктов к концу недели, но для этого пятничные новости должны быть обнадеживающими. Если же геополитический фон останется напряженным (есть вероятность, что новый раунд переговоров США-РФ также окажется безрезультатным), то инвесторы могут вернуться к распродажам перед выходными, считает аналитик.

Как отмечает главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич, рынок акций РФ в четверг смог продолжить восстановление, чему помогли внешний фон и раллировавшие на корпоративных новостях бумаги Сбербанка (банк планирует провести обратный выкуп своих акций). Учитывая вес акций банка в индексе МосБиржи, их рост оказал существенное влияние на результат дня.

При этом риски усиления геополитических рисков сохраняются, что в дальнейшем может способствовать возобновлению снижения индекса МосБиржи с целями в районе 3100-3200 пунктов. Сигналом к отмене данного сценария может выступить закрепление рынка выше 3600 пунктов, считает аналитик.

Индексы акций в США накануне снизились на 1-1,2%, несмотря на позитивное начало сессии на фоне локального сокращения доходностей американских гособлигаций. Так, в ходе сессии в среду процентная ставка 10-летних долговых обязательств американского казначейства опускалась до 1,826% годовых.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 3,4%) на фоне снижения ставок ЦБ Китая и свежей порции статистических данных из Японии, консолидируется Европа после утреннего роста (индекс FTSE просел на 0,3%, CAC 40 и DAX подросли на 0,1-0,5%), но растут Штаты (индексы прибавляют 1,1-1,8%).

Объем японского экспорта в декабре 2021 года увеличился на 17,5% в годовом выражении (до 7,881 трлн иен или $68,87 млрд) при прогнозах роста на 16%. Темпы роста экспорта, однако, замедлились по сравнению с ноябрем, когда они составили 20,5%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) понизил базовые процентные ставки по кредитам (loan prime rate, LPR) сроком на один год и пять лет. Годовая LPR уменьшена по итогам второго месяца подряд - до 3,7% годовых с 3,8%. В декабре эта ставка была понижена впервые за 20 месяцев. Ставка по пятилетним кредитам в четверг опущена до 4,6% с 4,65%, сообщил НБК.

В США число новых заявок на пособие по безработице на прошлой неделе составило 286 тыс., тогда как эксперты ожидали 225 тыс. Индекс деловой активности Филадельфии в январе вырос до 23,2 пункта, при прогнозах роста до 19 пунктов с декабрьских 15,4 пункта.

Цены нефти вечером в четверг вернулись к росту и находятся вблизи 7-летних максимумов на фоне повышения Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза глобального спроса на 2022 год.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в четверг составила $88,77 за баррель (+0,4% и +1,1% в среду), февральский фьючерс на WTI стоит $87,55 за баррель (+0,7% и +1,8% накануне).

МЭА в среду повысило прогноз роста глобального спроса на нефть на 2022 год на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 3,3 млн б/с. В 2021 году спрос в мире, по оценкам агентства, увеличился на 5,5 млн б/с - это на 200 тыс. б/с больше, чем прогнозировалось ранее. По расчетам аналитиков, в 2021 году спрос на нефть составит 96,4 млн б/с, а в 2022 году - 99,7 млн б/с.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали увеличение запасов нефти в США на 1,404 млн баррелей на прошлой неделе после снижения на 1,077 млн баррелей неделей ранее.

Официальные данные Минэнерго США вышли уже после закрытия основных торгов на "Мосбирже". Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 515 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1,75 млн), запасы бензина выросли на 5,87 млн баррелей (ожидался рост на 2,6 млн), резервы дистиллятов сократились на 1,43 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,3 млн).

Срок действия февральских контрактов на WTI истекает с завершением сессии в четверг.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+14,4%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+12,5%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+6,3%), ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) (MOEX: INGR) (+3,7%), расписки VK (MOEX: VKCO) (+3,7%), акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+3,6%).

Подешевели бумаги OR Group (MOEX: ORUP) (-5,9%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-5,8%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-5,1%), ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (-3,3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,5%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-2,1%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 217,17 млрд рублей (из них 73,83 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 36,66 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 13,48 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").