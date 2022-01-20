.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ вырос второй день подряд в рамках коррекции, индекс Мосбиржи превысил 3500п во главе со Сбербанком
.
ГЛАВНОЕ
Рост ВВП РФ в 2021 году оценивается в 4,4-4,5%
Минэкономразвития оценивает рост ВВП РФ в 2021 году на уровне в 4,4-4,5%. Прогноз повышения экономики на 2022 год ведомство сохраняет на уровне 3%. Такому росту в том числе будет способствовать завершение сделки ОПЕК+
 
ЦБ предлагает добавить к "социальному депозиту" специальный счет
Банк России в дополнение к депозиту для людей с низкими доходами предлагает создать специальный текущий счет, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. Как сообщалось, ЦБ...
 
Ритейлеры начали продавать продукты по закупочной стоимости
Всё больше торговых сетей начали продавать продукты по закупочной стоимости либо ниже нее. Торговая сеть "Верный" ограничила торговую наценку более чем на 200 товаров первой необходимости из базовой продуктовой корзины. Об этом "Известиям"...
 
Эксперты назвали условия для роста ВВП выше 3%
Для достижения роста выше 3% необходимо соблюдение трех условий: восстановление активности в сфере услуг до допандемийного уровня, увеличение госинвестиций в экономику и смягчение ограничений сделки ОПЕК+. Об этом говорится в обзоре "ВТБ капитала",...
 
20 января 2022 года 19:27

Рынок акций РФ вырос второй день подряд в рамках коррекции, индекс Мосбиржи превысил 3500п во главе со Сбербанком

Москва. 20 января. Рынок акций РФ в четверг вырос вторые торги подряд в рамках коррекции в надежде на ослабление геополитической напряженности вокруг России и Украины после встречи в пятницу госсекретаря США и главы МИД РФ; индекс Мосбиржи превысил 3500 пунктов во главе с раллировавшими бумагами Сбербанка на новостях о выкупе в рамках долгосрочной программы мотивации сотрудников.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 3516,02 пункта (+2,3%, утром индекс поднимался в район 3540 пунктов), индекс РТС - 1450,59 пункта (+2,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 7,7%.

Доллар вырос до 76,36 рубля (+0,18 рубля).

Подорожали акции Сбербанка (+7,7% и +6% "префы"), "Московской биржи" (+5,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+5,6%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+5,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+4,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+3,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1% и +1,2% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%).

Сбербанк (MOEX: SBER) сообщил о планах в период 2022-2025 годов приобрести на рынке свои акции на сумму до 50 млрд руб. для долгосрочной программы мотивации.

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,4%), акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%).

Госдеп США в среду сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен 21 января проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве, где "продолжит дипломатические дискуссии и призовет к деэскалации (в районе Украины - ИФ)".

Президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции, что Россия в ситуации с кризисом вокруг Украины вряд ли стремится к полномасштабной войне, но хочет проверить Запад на прочность. Также Байден сообщил, что Украине едва ли удастся в ближайшее время присоединиться к НАТО, поскольку для этого нужно выполнить ряд условий. "Присоединение Украины к НАТО в ближайшее время маловероятно", - заявил президент.

Тем временем, в МИД РФ обвинили Запад в подготовке провокаций военного характера против Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в четверг, что Запад, тиражируя сообщения о якобы готовящемся вторжении России на Украину, пытается прикрыть собственные готовящиеся провокации военного характера. Кроме того, по словам Захаровой, власти Украины воспринимают военную помощь Запада как карт-бланш на проведение силовой операции в Донбассе.

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, рынок акций РФ в четверг продолжил выкупать предыдущие продажи, однако активность покупателей сократилась. Геополитический риск никуда не делся, но драйвер на время потерял актуальность. Тем не менее, нет никакой уверенности в том, что распродажи на рынках завершены - текущий рост носит характер технического отскока и пока не выглядит уверенным.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, российский рынок акций в четверг сохранил повышенную волатильность с широкой амплитудой, в итоге сумев развить отскок, начавшийся накануне. Поступающие новости с геополитического фронта пока не дают ясности. Президент США Байден в очередной раз выступил с санкционными угрозами в адрес Москвы, в то же время инвесторы ожидают пятничных переговоров в Женеве между главой МИД РФ Лавровым и госсекретарем США Блинкеном.

Цены на нефть потеряли уверенный импульс роста, однако остаются выше $88 за баррель Brent. Общерыночный фон при этом несколько улучшился по сравнению с предыдущим днем. Народный Банк Китая принял решение о снижении базовой кредитной ставки с 3,80% до 3,70%. Недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице в США продолжило рост - вероятно, сказывается волна распространения "омикрон"-штамма коронавируса.

Помимо женевских переговоров в пятницу участники торгов обратят внимание на выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард и министра финансов США Джанет Йеллен. Индекс МосБиржи 21 января будет формироваться в пределах 3430-3550 пунктов, считает эксперт.

По оценке стратега Альфа-банка Джона Волша, на геополитическом фронте появились поводы для оптимизма, несмотря на риторику и новостные заголовки. После зашедших в тупик переговоров между Россией, США и НАТО прошлой недели на этой неделе стороны предпринимают попытки возобновить дипломатический диалог. Динамику мировых рынков все еще определяют высокие доходности суверенных облигаций, и уход от риска продолжается, особенно с рынков EM и из технологических историй. Рост доходностей казначейских облигаций формирует ожидания, что доходность 10-летних UST может превысить 2,0% годовых, что считается "точкой водораздела" для более рискованных активов.

У российского рынка акций есть все условия для роста - сильные цены на сырьевых рынках, ослабление курса доллара и дальнейшее монетарное смягчение в Китае. Тем не менее, геополитическая напряженность вокруг России, Украины и НАТО сохраняется. Россия объявила о проведении совместно с Белоруссией военных учений по отражению внешней агрессии, которые пройдут на территории западного соседа. Великобритания начала поставки противотанкового оружия на Украину, хотя Германия не разрешила использовать свое воздушное пространство для этих целей. Тем не менее, диалог продолжается. НАТО во вторник пригласила Россию для участия в новой серии переговоров по гарантиям безопасности и контролю над вооружением - блок пытается избежать возможного вторжения России на территорию Украины. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс готов выслушать все опасения России, однако не готов пойти на компромисс по основным принципам. В ближайшие недели также вновь могут пройти встречи стран-участниц "нормандской четверки" - России, Украины, Германии и Франции. Стороны по-прежнему рассчитывают на диалог, что поддерживает ожидания достижения компромиссных решений как по Украине, так и по вопросам НАТО, полагает Волш.

По словам ведущего аналитика "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, российские акции торговались не очень уверенно перед встречей глав внешнеполитических ведомств РФ и США, рынок остается волатильным на фоне геополитической неопределенности. Похоже, что на текущий момент крупные участники торгов не готовы восстанавливать свои позиции. Президент США Байден несколько запутался в показаниях, угрожая России санкциями в случае, если она излишне вторгнется в Украину. В любом случае, участники торгов будут ждать новостей в пятницу, когда встретятся министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.

НЛМК поделился операционной отчетностью за 2021 год. Производство стали увеличилось на 10% (до 17,4 млн тонн), продажи сократились на 4% (до 16,8 млн тонн) из-за поставок внутри группы слябов НЛМК на активы в США.

В техническом плане, индекс МосБиржи сохраняет потенциал роста выше 3500 пунктов к концу недели, но для этого пятничные новости должны быть обнадеживающими. Если же геополитический фон останется напряженным (есть вероятность, что новый раунд переговоров США-РФ также окажется безрезультатным), то инвесторы могут вернуться к распродажам перед выходными, считает аналитик.

Как отмечает главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич, рынок акций РФ в четверг смог продолжить восстановление, чему помогли внешний фон и раллировавшие на корпоративных новостях бумаги Сбербанка (банк планирует провести обратный выкуп своих акций). Учитывая вес акций банка в индексе МосБиржи, их рост оказал существенное влияние на результат дня.

При этом риски усиления геополитических рисков сохраняются, что в дальнейшем может способствовать возобновлению снижения индекса МосБиржи с целями в районе 3100-3200 пунктов. Сигналом к отмене данного сценария может выступить закрепление рынка выше 3600 пунктов, считает аналитик.

Индексы акций в США накануне снизились на 1-1,2%, несмотря на позитивное начало сессии на фоне локального сокращения доходностей американских гособлигаций. Так, в ходе сессии в среду процентная ставка 10-летних долговых обязательств американского казначейства опускалась до 1,826% годовых.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 3,4%) на фоне снижения ставок ЦБ Китая и свежей порции статистических данных из Японии, консолидируется Европа после утреннего роста (индекс FTSE просел на 0,3%, CAC 40 и DAX подросли на 0,1-0,5%), но растут Штаты (индексы прибавляют 1,1-1,8%).

Объем японского экспорта в декабре 2021 года увеличился на 17,5% в годовом выражении (до 7,881 трлн иен или $68,87 млрд) при прогнозах роста на 16%. Темпы роста экспорта, однако, замедлились по сравнению с ноябрем, когда они составили 20,5%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) понизил базовые процентные ставки по кредитам (loan prime rate, LPR) сроком на один год и пять лет. Годовая LPR уменьшена по итогам второго месяца подряд - до 3,7% годовых с 3,8%. В декабре эта ставка была понижена впервые за 20 месяцев. Ставка по пятилетним кредитам в четверг опущена до 4,6% с 4,65%, сообщил НБК.

В США число новых заявок на пособие по безработице на прошлой неделе составило 286 тыс., тогда как эксперты ожидали 225 тыс. Индекс деловой активности Филадельфии в январе вырос до 23,2 пункта, при прогнозах роста до 19 пунктов с декабрьских 15,4 пункта.

Цены нефти вечером в четверг вернулись к росту и находятся вблизи 7-летних максимумов на фоне повышения Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза глобального спроса на 2022 год.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в четверг составила $88,77 за баррель (+0,4% и +1,1% в среду), февральский фьючерс на WTI стоит $87,55 за баррель (+0,7% и +1,8% накануне).

МЭА в среду повысило прогноз роста глобального спроса на нефть на 2022 год на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 3,3 млн б/с. В 2021 году спрос в мире, по оценкам агентства, увеличился на 5,5 млн б/с - это на 200 тыс. б/с больше, чем прогнозировалось ранее. По расчетам аналитиков, в 2021 году спрос на нефть составит 96,4 млн б/с, а в 2022 году - 99,7 млн б/с.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали увеличение запасов нефти в США на 1,404 млн баррелей на прошлой неделе после снижения на 1,077 млн баррелей неделей ранее.

Официальные данные Минэнерго США вышли уже после закрытия основных торгов на "Мосбирже". Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 515 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1,75 млн), запасы бензина выросли на 5,87 млн баррелей (ожидался рост на 2,6 млн), резервы дистиллятов сократились на 1,43 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,3 млн).

Срок действия февральских контрактов на WTI истекает с завершением сессии в четверг.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+14,4%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+12,5%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+6,3%), ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) (MOEX: INGR) (+3,7%), расписки VK (MOEX: VKCO) (+3,7%), акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+3,6%).

Подешевели бумаги OR Group (MOEX: ORUP) (-5,9%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-5,8%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-5,1%), ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (-3,3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,5%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-2,1%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 217,17 млрд рублей (из них 73,83 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 36,66 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 13,48 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
20 января 2022 года 19:50
Рубль вечером продолжает умеренно дешеветь к доллару и евро в ожидании пятничных переговоров Лаврова и Блинкена
Москва. 20 января. Доллар и евро умеренно повышаются на "Московской бирже" в четверг вечером, хотя и немного подсократили темпы укрепления, рубль продолжает немного дешеветь к бивалютной корзине в ожидании переговоров глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена относительно российских предложений по гарантиям безопасности.    читать дальше
.
20 января 2022 года 19:06
Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 21 января в фокусе будут следующие события: - розничные продажи Великобритании в декабре (09:00 МСК); - выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард...    читать дальше
.
20 января 2022 года 19:02
"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций Procter & Gamble до $176
"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций Procter & Gamble Co. до $176 за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании. Эксперты напоминают, что Procter & Gamble предупредила ретейлеров о повышении цен средства для стирки и ухода за текстилем с 28 февраля, а на средства личной гигиены - с...    читать дальше
.
20 января 2022 года 19:00
Цены евробондов РФ в четверг возобновили снижение на фоне сохраняющихся геополитических рисков
Москва. 20 января. Котировки российских еврооблигаций в четверг возобновили снижение после небольшой коррекции, отмечавшейся накануне, на фоне сохраняющихся геополитических рисков. При этом американские казначейские обязательства умеренно подросли в цене, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
20 января 2022 года 18:34
Sber CIB рекомендует покупать акции Магнита с целью 7875 руб
Sber CIB подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Магнита", повысив целевую цену с 7125 руб. до 7875 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 62% от текущих уровней, говорится в комментарии инвестбанка. Аналитики Sber CIB полностью учли в оценке "Магнита" эффект от приобретения...    читать дальше
.
20 января 2022 года 18:06
Акции пищевой промышленности - ставка на низкую волатильность и хорошие дивиденды - BCS Express
ставка на низкую волатильность и хорошие дивиденды, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов. "Хотя об этом мало кто знает, но на российском рынке огромный выбор "пищевых" акций. На СПБ Бирже торгуются 29 компаний из сегмента "фасованных продуктов" (по классификации самой биржи). Пищевая...    читать дальше
.
20 января 2022 года 17:39
"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Kinder Morgan
"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции энергетической компании Kinder Morgan Inc., сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Отчетность Kinder Morgan за 4К21 оцениваем нейтрально. А приближение дивидендной отсечки, на наш взгляд, окажет поддержку бумагам компании", - указывает...    читать дальше
.
20 января 2022 года 17:20
Некоторое снижение цен на цветные металлы вероятно в конце января - Sber CIB
Некоторое снижение цен на цветные металлы вероятно ближе к концу января текущего года, говорится в комментарии Sber CIB. "Народный банк Китая на текущей неделе снизил ключевую ставку впервые с начала пандемии и заявил, что продолжит смягчение монетарной политики в течение года, чтобы поддержать...    читать дальше
.
20 января 2022 года 16:54
BCS Express снизил прогнозную цену акций Activision Blizzard до $97 на горизонте года
BCS Express понизил прогнозную стоимость акций Activision Blizzard на горизонте 12 месяцев с $99 до $97 за штуку, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Объявление Microsoft о покупке разработчика видеоигр Activision Blizzard, безусловно, позитивная новость для акционеров...    читать дальше
.
20 января 2022 года 16:35
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций НЛМК
Аналитики "Велес Капитала" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с прогнозной ценой на уровне 280 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "НЛМК" представил сильные операционные результаты за 4К21. В предыдущем...    читать дальше
.
20 января 2022 года 16:11
Возможен рост цены акций Morgan Stanley в краткосрочной перспективе - Инвестбанк Синара
Возможен рост котировок акций Morgan Stanley в краткосрочной перспективе, сообщается в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Morgan Stanley опубликовал сильные финансовые результаты за 4К21, согласно которым выручка совпала с консенсус-прогнозом FactSet, составив $14,5 млрд. Прибыль на акцию...    читать дальше
.
20 января 2022 года 16:00
Рубль днем умеренно дешевеет к доллару и евро в ожидании пятничных переговоров Лаврова и Блинкена
Москва. 20 января. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в четверг днем, рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине в ожидании переговоров глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена относительно российских предложений по гарантиям безопасности.    читать дальше
.
20 января 2022 года 15:46
Вероятна консолидация рубля в диапазонах 75,6-77,2 руб./$1 и 86-88 руб./EUR1 в ближайшее время - BCS Express
Вероятна консолидация рубля в диапазонах 75,6-77,2 руб./$1 и 86-88 руб./EUR1 в ближайшее время, говорится в комментарии BCS Express. "Рубль продолжает совершать разнонаправленные движения в недельных диапазонах: в паре с долларом в границах 75,6-77,2 руб./$1, в паре с евро - 86-88 руб./EUR1. Пока...    читать дальше
.
20 января 2022 года 15:25
S&P 500 проведет торги четверга, скорее всего, в диапазоне 4500-4550п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 4500-4550 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 продолжает двигаться к нижней границе восходящего канала, RSI снижается в сторону зоны перепроданности, индикатор MACD...    читать дальше
.
20 января 2022 года 15:06
Текущие уровни акций РФ привлекательны для долгосрочного инвестирования - BCS Express
Текущие уровни российских акций привлекательны для долгосрочного инвестирования, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельнер. "Инвесторы в российские бумаги вновь вынуждены оценивать геополитические риски, - пишет Зельцер. - Фактор санкционных угроз против финансовой системы страны приводит к...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.