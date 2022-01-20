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20 января 2022 года 19:06
Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 21 января в фокусе будут следующие события: - розничные продажи Великобритании в декабре (09:00 МСК); - выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (15:30 МСК); - заседание ФАС по делу "НЛМК"; - операционные результаты "АЛРОСА", X5 Retail Group и "Распадской" за IV кв. 2021г; - переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена; - квартальные результаты Schlumberger. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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20 января 2022 года 19:50
Рубль вечером продолжает умеренно дешеветь к доллару и евро в ожидании пятничных переговоров Лаврова и Блинкена
Москва. 20 января. Доллар и евро умеренно повышаются на "Московской бирже" в четверг вечером, хотя и немного подсократили темпы укрепления, рубль продолжает немного дешеветь к бивалютной корзине в ожидании переговоров глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена относительно российских предложений по гарантиям безопасности. читать дальше
.20 января 2022 года 19:27
Рынок акций РФ вырос второй день подряд в рамках коррекции, индекс Мосбиржи превысил 3500п во главе со Сбербанком
Москва. 20 января. Рынок акций РФ в четверг вырос вторые торги подряд в рамках коррекции в надежде на ослабление геополитической напряженности вокруг России и Украины после встречи в пятницу госсекретаря США и главы МИД РФ; индекс Мосбиржи превысил 3500 пунктов во главе с раллировавшими бумагами Сбербанка на новостях о выкупе в рамках долгосрочной программы мотивации сотрудников. читать дальше
.20 января 2022 года 19:02
"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций Procter & Gamble Co. до $176 за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании. Эксперты напоминают, что Procter & Gamble предупредила ретейлеров о повышении цен средства для стирки и ухода за текстилем с 28 февраля, а на средства личной гигиены - с... читать дальше
.20 января 2022 года 19:00
Москва. 20 января. Котировки российских еврооблигаций в четверг возобновили снижение после небольшой коррекции, отмечавшейся накануне, на фоне сохраняющихся геополитических рисков. При этом американские казначейские обязательства умеренно подросли в цене, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.20 января 2022 года 18:34
Sber CIB подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Магнита", повысив целевую цену с 7125 руб. до 7875 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 62% от текущих уровней, говорится в комментарии инвестбанка. Аналитики Sber CIB полностью учли в оценке "Магнита" эффект от приобретения... читать дальше
.20 января 2022 года 18:06
ставка на низкую волатильность и хорошие дивиденды, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов. "Хотя об этом мало кто знает, но на российском рынке огромный выбор "пищевых" акций. На СПБ Бирже торгуются 29 компаний из сегмента "фасованных продуктов" (по классификации самой биржи). Пищевая... читать дальше
.20 января 2022 года 17:39
"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции энергетической компании Kinder Morgan Inc., сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Отчетность Kinder Morgan за 4К21 оцениваем нейтрально. А приближение дивидендной отсечки, на наш взгляд, окажет поддержку бумагам компании", - указывает... читать дальше
.20 января 2022 года 17:20
Некоторое снижение цен на цветные металлы вероятно ближе к концу января текущего года, говорится в комментарии Sber CIB. "Народный банк Китая на текущей неделе снизил ключевую ставку впервые с начала пандемии и заявил, что продолжит смягчение монетарной политики в течение года, чтобы поддержать... читать дальше
.20 января 2022 года 16:54
BCS Express понизил прогнозную стоимость акций Activision Blizzard на горизонте 12 месяцев с $99 до $97 за штуку, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Объявление Microsoft о покупке разработчика видеоигр Activision Blizzard, безусловно, позитивная новость для акционеров... читать дальше
.20 января 2022 года 16:35
Аналитики "Велес Капитала" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с прогнозной ценой на уровне 280 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "НЛМК" представил сильные операционные результаты за 4К21. В предыдущем... читать дальше
.20 января 2022 года 16:11
Возможен рост котировок акций Morgan Stanley в краткосрочной перспективе, сообщается в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Morgan Stanley опубликовал сильные финансовые результаты за 4К21, согласно которым выручка совпала с консенсус-прогнозом FactSet, составив $14,5 млрд. Прибыль на акцию... читать дальше
.20 января 2022 года 16:00
Москва. 20 января. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в четверг днем, рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине в ожидании переговоров глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена относительно российских предложений по гарантиям безопасности. читать дальше
.20 января 2022 года 15:46
Вероятна консолидация рубля в диапазонах 75,6-77,2 руб./$1 и 86-88 руб./EUR1 в ближайшее время - BCS Express
Вероятна консолидация рубля в диапазонах 75,6-77,2 руб./$1 и 86-88 руб./EUR1 в ближайшее время, говорится в комментарии BCS Express. "Рубль продолжает совершать разнонаправленные движения в недельных диапазонах: в паре с долларом в границах 75,6-77,2 руб./$1, в паре с евро - 86-88 руб./EUR1. Пока... читать дальше
.20 января 2022 года 15:25
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 4500-4550 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 продолжает двигаться к нижней границе восходящего канала, RSI снижается в сторону зоны перепроданности, индикатор MACD... читать дальше
.20 января 2022 года 15:06
Текущие уровни российских акций привлекательны для долгосрочного инвестирования, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельнер. "Инвесторы в российские бумаги вновь вынуждены оценивать геополитические риски, - пишет Зельцер. - Фактор санкционных угроз против финансовой системы страны приводит к... читать дальше
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