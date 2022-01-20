Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 21 января в фокусе будут следующие события:

- розничные продажи Великобритании в декабре (09:00 МСК);

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (15:30 МСК);

- заседание ФАС по делу "НЛМК";

- операционные результаты "АЛРОСА", X5 Retail Group и "Распадской" за IV кв. 2021г;

- переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена;

- квартальные результаты Schlumberger.

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