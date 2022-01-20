Цены евробондов РФ в четверг возобновили снижение на фоне сохраняющихся геополитических рисков

Москва. 20 января. Котировки российских еврооблигаций в четверг возобновили снижение после небольшой коррекции, отмечавшейся накануне, на фоне сохраняющихся геополитических рисков. При этом американские казначейские обязательства умеренно подросли в цене, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 66 базисных пунктов по отношению к закрытию среды и составила 110,24% от номинала, что соответствует доходности 3,125% годовых (рост на 24 базисных пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла за день на 6 базисных пунктов и составила 103,07% от номинала (доходность снизилась на 2,5 базисного пункта, до 1,15% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился за день на 26,5 пункта, составив 197,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 156 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 121,44% от номинала (доходность выросла на 9,5 базисного пункта - до 4,34% годовых). В свою очередь, еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 163 базисных пункта, опустившись до 115,87% от номинала (доходность выросла на 11 пунктов и составила 4,43% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 80 базисных пунктов, до 103,98% от номинала (доходность выросла на 19 базисных пунктов, до 3,75% годовых), с погашением в 2023 году - на 10 базисных пунктов, до 103,87% от номинала (доходность выросла на 5 базисных пунктов, до 2,46% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 195 базисных пунктов, подешевев до 111,89% от номинала (доходность выросла на 12 базисных пунктов и составила 4,46% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 89 базисных пунктов, до 101,86% от номинала (доходность выросла на 18 базисных пунктов - до 3,865% годовых).

"Сегодня котировки российских еврооблигаций возобновили падение после локальной позитивной коррекции, отметавшейся накануне. Отечественные бумаги чувствовали себя хуже еврооблигаций большинства развивающихся стран. Доходность десятилетних евробондов РФ с погашением в 2029 году выросла до 3,84% годовых, а самых "длинных" суверенных бумаг с погашением в 2047 году - до 4,46% годовых. При этом на глобальных долговых рынках процентные ставки сегодня в основном снижались, в частности доходность десятилетних US Treasuries опустилась за день на 3 базисных пункта, до 1,83% годовых. Еврооблигации emerging markets также преимущественно снижались в доходности, следуя за американскими казначейскими обязательствами. Позитивное влияние на динамику цен как базовых активов, так и большинства облигаций развивавшихся стран оказали опубликованные в США данные о росте на прошлой неделе первичных заявок на пособие по безработице, что несколько снижает ожидания по темпам повышения ставки ФРС. Что же касается российских еврооблигаций, то давление на их котировки продолжают оказывать сохраняющиеся геополитические риски", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 55 тыс. - до 286 тыс. человек. Показатель оказался максимальным с середины октября. Темпы роста также стали рекордными с июля. Неделей ранее число обращений составило 231 тыс., а не 230 тыс., как сообщалось изначально. Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 225 тыс. с уровня предыдущей недели, сообщает Bloomberg. Эксперты, опрошенные Trading Economics, прогнозировали снижение до 220 тыс. Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, увеличилось до 231 тыс. с 211 тыс.