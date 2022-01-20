Рубль днем умеренно дешевеет к доллару и евро в ожидании пятничных переговоров Лаврова и Блинкена

Москва. 20 января. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в четверг днем, рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине в ожидании переговоров глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена относительно российских предложений по гарантиям безопасности.

Курс доллара США составил 76,69 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 50,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,95 руб./EUR1, подорожав на 50 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 50,4 копейки - до 81,3 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 21 января на 42,89 копейки, до 76,4408 руб./$1, и уменьшил курс евро на 31,03 копейки, до 86,8215 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах перед переговорами Лаврова и Блинкена, которые должны состояться в пятницу, 21 декабря, в Женеве. Министры иностранных дел обеих стран обсудят российские предложения по гарантиям безопасности.

"Предстоит предметное обсуждение внесенных Россией 15 декабря 2021 года проектов фундаментальных документов - договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и НАТО", - сообщила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Кремль не исключает нового телефонного разговора между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом после получения письменного ответа на предложения о гарантиях безопасности, между тем сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не исключаем очередного общения двух президентов. Мы считаем, что в любом случае такое общение можно только приветствовать, оно полезно для обоих государств", - сказал Песков журналистам.

"Мы тоже не исключаем, что после того, как нам удастся ознакомиться с вышеупомянутыми документами, главы государств посчитают целесообразным связаться друг с другом и обсудить", - добавил он.

На прошлой неделе состоялась серия переговоров на тему безопасности. Это двусторонние переговоры Россия и США - в Женеве (9-10 января), Россия и НАТО - в Брюсселе (12 января), по линии ОБСЕ - в Вене (13 января).

Москва с декабря требует от НАТО и Вашингтона юридически закрепленных гарантий безопасности в Европе, главные требования сводятся к нерасширению НАТО, отказу принять в альянс Украину и Грузию и возвращению НАТО вместе с вооружениями к границам 1997 года.

Представители США и НАТО говорят, что вопросы о расширении альянса могут решать только его участники и страны-заявители, третьих сторон это не касается.

Президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции в среду вечером, что Россия в ситуации с кризисом вокруг Украины вряд ли стремится к полномасштабной войне, но хочет проверить Запад на прочность. Также Байден сообщил, что Украине едва ли удастся в ближайшее время присоединиться к НАТО, поскольку для этого нужно выполнить ряд условий. "Присоединение Украины к НАТО в ближайшее время маловероятно", - заявил президент.

Байден также пригрозил, что Россия столкнется с катастрофическими последствиями для ее экономики в случае вторжения на Украину, подчеркнув, что руководство РФ "никогда не сталкивалось с такими санкциями, которые США пообещали ввести".

Цены на нефть слабо снижаются днем в четверг. Котировки, тем не менее, остаются вблизи семилетних максимумов, достигнутых по итогам предыдущей сессии.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали увеличение запасов нефти в США на 1,404 млн баррелей на прошлой неделе после снижения на 1,077 млн баррелей неделей ранее. Официальные данные о запасах будут обнародованы министерством энергетики страны в четверг в 19:00 МСК.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК уменьшилась на 0,28% - до $88,19 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,33% - до $86,67 за баррель.

Срок действия февральских контрактов на WTI истекает с завершением сессии в четверг.

МЭА в среду повысило прогноз роста глобального спроса на нефть на 2022 год на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 3,3 млн б/с. В 2021 году спрос в мире, по оценкам агентства, увеличился на 5,5 млн б/с - это на 200 тыс. б/с больше, чем прогнозировалось ранее. По расчетам аналитиков, в 2021 году спрос на нефть составил 96,4 млн б/с, а в 2022 году он увеличится до 99,7 млн б/с.

"Торги в паре "доллар-рубль" остаются волатильными на фоне геополитических событий. Временное облегчение нашей валюте принесли вчерашние комментарии замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, который выразил уверенность в отсутствии угрозы полномасштабной войны в Европе и добавил, что Россия не намерена предпринимать никаких агрессивных действий. Однако поздно вечером в среду Байден выступил с угрозой новых, "невиданных" санкций в отношении Москвы на случай эскалации ситуации на Украине. Американский лидер подчеркнул, что российские банки не смогут проводить операции с долларами в случае вторжения России на Украину. Пока на этом фронте будет сохраняться сложная и напряженная обстановка, попытки укрепления рубля будут лишь привлекать новые продажи, тем более что у самого доллара есть значимый козырь в рукаве - ястребиный настрой Федрезерва, который способствует общему повышению привлекательности американской валюты в среднесрочной перспективе. В качестве ограничивающих давление факторов можно назвать высокие цены на нефть, которые находятся на семилетних максимумах, а также налоговый период, но новое обострение риторики Запада с легкостью перевесит эти преимущества в случае дальнейшей реализации негативного сценария. Ближайшая цель доллара проходит на отметке 77 рублей, тогда падение под 75,5 рублей несколько ослабит медвежье давление на рубль", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Вчерашние заявления заместителя главы МИД РФ о том, что Россия не планирует нападать на Украину, помогли рублю укрепиться на дорогой нефти. Тем не менее обещания Джо Байденом жестких санкций, включающих в себя запрет долларовых операций российским банкам, не способствуют снижению негатива. На этом фоне сегодня курс пары "доллар-рубль" растет на 0,47% и находится около 76,68 руб./$1. Снижение курса пары к 73 руб./$1 при улучшении геополитической ситуации все еще выглядит обоснованным, но пока сложно ожидать существенного снижения геополитической напряженности в мире - инвесторам остается ждать новостей с завтрашней встречи представителей России и США", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно немного подросли в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 8,52% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 8,69% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 2 б.п. - до 9,04% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 18 б.п. - до 9,82% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 11 б.п. - до 9,88% годовых.