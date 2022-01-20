Некоторое снижение цен на цветные металлы вероятно в конце января - Sber CIB

Некоторое снижение цен на цветные металлы вероятно ближе к концу января текущего года, говорится в комментарии Sber CIB.

"Народный банк Китая на текущей неделе снизил ключевую ставку впервые с начала пандемии и заявил, что продолжит смягчение монетарной политики в течение года, чтобы поддержать экономический рост. Такой подход китайского регулятора улучшает перспективы спроса на промышленные металлы, и в среду они дорожали. Временное ослабление доллара также способствовало росту котировок, - отмечает аналитик инвестбанка Анна Пильгунова. - Макроэкономические факторы сейчас благоприятны для цен, а бэквордация, отмечающаяся на всех рынках цветных металлов, предполагает, что на рынке сохраняется дефицит. Низкий уровень запасов оказывает рынку металлов сильную поддержку. Мы ожидаем, что их котировки в ближайшее время останутся повышенными, а некоторое снижение вероятно ближе к концу января, когда состоится заседание ФРС".

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