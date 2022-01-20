"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций НЛМК

Аналитики "Велес Капитала" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с прогнозной ценой на уровне 280 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"НЛМК" представил сильные операционные результаты за 4К21. В предыдущем квартале мировые цены на сталь достигли многолетнего максимума, что позволило эмитенту получить максимальную выручку за всю историю. Ценовая коррекция, начавшаяся в конце 2021 года и продолжающаяся в текущем году, не позволит показателям "НЛМК" в обозримой перспективе превысить рекордный уровень 3К21, в то же время мы ожидаем высвобождение оборотного капитала компании в 2022 году, что окажет поддержку свободному денежному потоку и обеспечит форвардную дивидендную доходность на уровне 14-15%. Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги российских сталеваров", - пишет эксперт Василий Данилов.

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