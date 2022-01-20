Возможен рост цены акций Morgan Stanley в краткосрочной перспективе - Инвестбанк Синара

Возможен рост котировок акций Morgan Stanley в краткосрочной перспективе, сообщается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Morgan Stanley опубликовал сильные финансовые результаты за 4К21, согласно которым выручка совпала с консенсус-прогнозом FactSet, составив $14,5 млрд. Прибыль на акцию достигла $2,08 против консенсус-прогноза $1,94. Мы положительно оцениваем отчетность компании и ожидаем дальнейшего роста котировок ее бумаг в краткосрочной перспективе", - пишут эксперты.

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