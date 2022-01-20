Котировки золота останутся в пределах $1825-1840/унц. в ближайшей перспективе - Sber CIB

Котировки золота, вероятно, останутся в пределах $1825-1840 за тройскую унцию в ближайшей перспективе, полагает аналитик Sber CIB Антон Чернышев.

"Золото в данное время котируется около $1840 за унцию. В четверг ожидается протокол последнего заседания ЕЦБ, а также данные из США по продажам домов на вторичном рынке за декабрь и по заявкам на пособие по безработице за неделю. Цены на золото, возможно, будут консолидироваться вблизи текущих уровней, т. к. инвесторы ждут очередного заседания ФРС США, которое пройдет на следующей неделе. Регулятор, вероятно, просигнализирует о сроках первого повышения процентной ставки (оно ожидается в марте) и о дальнейшей корректировке денежно-кредитной политики. Эти ожидания оказывают фундаментальное давление на рынок золота, которое, вероятно, подешевеет с текущих $1840 за унцию. Тем не менее мы полагаем, что в четверг цены на золото будут колебаться в пределах $1825-1840 за унцию", - пишет эксперт инвестбанка.

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