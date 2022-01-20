BCS Express открыл торговую идею "покупать акции Sony с целью $125-127,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: $114, потенциальная доходность: 9,6-11,8%, стоп-приказ: на 8-9% ниже точки входа для ограничения убытка, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Акции Sony распродали почти весь рост с начала октября прошлого года из-за поглощения Activision Blizzard со стороны Microsoft, - отмечает аналитик Павел Гаврилов. - Фанаты и инвесторы Sony обеспокоены тем, что игры от Activision могут пропасть из магазинов Sony, то есть станут выпускаться эксклюзивно для Xbox. По эксклюзивным играм Sony всегда была впереди. Игры серии Call of Duty для Play Station хорошо продаются, их выход с данной консоли снизит привлекательность Sony".

Эксперт полагает, что даже если сделка Microsoft-Activision состоится, радикальных действий не последует, и компания не выведет игровые проекты с площадки Sony. В долгосрочной перспективе вырастет конкуренция, и у Microsoft будет новый козырь.

"Акции Sony в среду отскочили от EMA200 на дневном графике и поднялись к $114. При спокойном рынке покупатели смогут продолжить выкупать просадку. В первую очередь потребуется подняться выше $117,6, что откроет дорогу к $120,9 и тесту EMA50. Дневной и недельный RSI хорошо разгрузилась на этой неделе, поэтому пространства для роста достаточно. Возвращение и спуск под $110 сигнализирует о возобновлении давления продавцов с целью дальнейшего снижения в сторону $106,2-104. Такой сценарий еще возможен, если на рынке США продолжится распродажа на фоне ожидающегося ужесточения ДКП", - указывает Гаврилов.

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