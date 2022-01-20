"Финам" повысил прогнозную цену акций Chevron до $137,5

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Chevron Corp. со $122,6 до $137,5 за штуку, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Рекомендация для бумаг при этом была снижена экспертами с "покупать" до "держать".

"Повышение целевой цены преимущественно связано с ростом цен на нефть, который транслируется в улучшение финансовых результатов. Снижение рекомендации вызвано крайне сильным перформансом акций нефтяника в последний месяц", - отмечает аналитик Сергей Кауфман. - С момента нашей рекомендации "покупать" от 1 июля 2021 года котировки акций Chevron выросли на 24,7% и превысили целевую цену. Нефтегазовый мейджор показывал позитивную динамику вместе с сектором, который вырос вслед за ценами на нефть, находящимися на многолетних максимумах. При этом дальнейшее увеличение стоимости "черного золота" в условиях ожидаемого профицита на рынке выглядит ограниченным. На наш взгляд, это создает предпосылки для фиксации прибыли в акциях Chevron после мощной волны роста".

Chevron Corp. - вторая по капитализации американская нефтегазовая компания, уступающая по размерам лишь Exxon Mobil. Деятельность Chevron включает в себя добычу и переработку нефти и газа, нефтехимию, производство СПГ, а также развитие ВИЭ.

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