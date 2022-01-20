Рубль будет торговаться в диапазоне 74-78 руб./$1 в ближайшие недели - "Локо-Инвест"

Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74-78 руб./$1 в ближайшие недели, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Несмотря на наш позитивный среднесрочный взгляд на рубль, пока по-прежнему готовы к повышенной волатильности в ближайшие дни и недели в широком диапазоне 74-78 руб./$1", - пишет эксперт в комментарии.

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