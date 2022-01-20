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20 января 2022 года 11:38

Рынок акций РФ с открытием основных торгов растерял утренний рост, индекс Мосбиржи просел к 3400п

Москва. 20 января. Рынок акций РФ с открытием основных торгов в четверг растерял весь рост утренней сессии из-за новой волны распродаж в ожидании свежих политических новостей относительно ситуации вокруг России и Украины; индекс Мосбиржи скатился в район 3400 пунктов после утреннего роста выше 3500 пунктов.

К 11:15 МСК индекс Мосбиржи составил 3408,78 пункта (-0,8%, утром индекс поднимался в район 3540 пунктов), индекс РТС просел до 1403,02 пункта (-0,8%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" смешанная в пределах 3,8%.

Доллар вырос до 76,48 рубля (+0,3 рубля).

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-3,8%), акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,5%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,3% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+1,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), "Московской биржи" (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%).

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман выразила надежду в среду, что российское руководство сделает умный выбор в пользу дипломатии в интересах безопасности как самой России, так и всей Европы. Госдеп США в среду сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен 21 января проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве, где "продолжит дипломатические дискуссии и призовет к деэскалации (в районе Украины - ИФ)".

Президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции, что Россия в ситуации с кризисом вокруг Украины вряд ли стремится к полномасштабной войне, но хочет проверить Запад на прочность. Также Байден сообщил, что Украине едва ли удастся в ближайшее время присоединиться к НАТО, поскольку для этого нужно выполнить ряд условий. "Присоединение Украины к НАТО в ближайшее время маловероятно", - заявил президент.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, в плане геополитики инвесторов больше всего пугает неизвестность и неопределенность. Президент США обозначил свою позицию по отношению к России на пресс-конференции по итогам годового пребывания в должности. До этого замглавы МИДа РФ заявил, что "рисков полномасштабной войны в Европе нет, и Россия не собирается нападать на Украину".

Согласно анонимным опросам на трейдерских ресурсах, 20% трейдеров на этой неделе получили маржин-колл (margin call) от покупки фьючерсов, многие также получили большие убытки на спот-рынке. Маловероятно, что эти трейдеры будут сейчас активно покупать акции, скорее они "бинтуют финансовые раны от убытков". Февраль не самый благоприятный месяц для американского рынка, а его падение рикошетом ударит и по российскому рынку. В итоге "настоящие", фундаментально справедливые цены акций инвесторы увидят не скоро. В США начало ужесточения монетарной политики приводит к значительной волатильности на финансовых рынках, что отпугнет инвесторов, привыкших существовать в комфортных условиях, когда коррекции индексов не выходят за рамки 7%, считает аналитик.

На следующей неделе состоится заседание ФРС США по денежной политике. Учитывая, что сейчас в США наблюдается крупнейший за сорок лет рост инфляции, ФРС будет агрессивно ее сдерживать. "Ковидный" фактор Федрезерву не помешает, полагает Верников.

По словам начальника отдела глобальных исследований компании "Открытие инвестиции" Михаила Шульгина, министр иностранных дел РФ Лавров и госсекретарь США Блинкен проведут переговоры в Женеве в пятницу, чтобы обсудить гарантии безопасности, которых Москва добивается от Запада. В преддверии этого события давление продаж на российские активы сократилось, что дало шанс рублевым активам на коррекцию.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич полагает, что коррекционный отскок вверх за счет закрытия коротких позиций игроками не сильно меняет картину, сложившуюся на графике индекса МосБиржи. До сих пор в силе негативный сценарий, целью которого выступает район 3100-3200 пунктов. При этом, учитывая геополитические риски, сохраняется вероятность, что в ближайшие дни продажи вновь активизируются, в результате чего текущее восстановление будет скомпенсировано и рынок продолжит движение к цели.

Для слома данного сценария российскому рынку необходимо выйти выше рубежа 3600 пунктов и закрепиться над ним, что возможно лишь при существенном снижении геополитических рисков и сохранении позитивной внешней конъюнктуры, полагает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в четверг пытается развить наметившийся накануне отскок от многомесячных минимумов, хотя президент США Байден в среду весьма резко отозвался о последствиях возможного вторжения РФ на Украину. В частности, американский президент угрожает запретить российским банкам долларовые операции и ввести другие жесткие ограничения против России. В пятницу РФ и США должны провести очные переговоры в Женеве, ожидания которых могут поддержать краткосрочное восстановление на рынке. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 3320-3520 пунктов, полагает аналитик.

Индексы акций в США накануне снизились на 1-1,2%, несмотря на позитивное начало сессии на фоне локального сокращения доходностей американских гособлигаций. Так, в ходе сессии в среду процентная ставка 10-летних долговых обязательств американского казначейства опускалась до 1,826% годовых.

Тем не менее, доходность US Treasuries остается на максимумах за 2 года (в четверг доходность подросла до 1,85% годовых), что обусловлено растущими ожиданиями более быстрого, чем предполагалось ранее, ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС).

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 3,4%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,2-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 поднялся на 0,3%) на фоне снижения ставок ЦБ Китая и свежей порции статистических данных из Японии.

Объем японского экспорта в декабре 2021 года увеличился на 17,5% в годовом выражении (до 7,881 трлн иен или $68,87 млрд) при прогнозах роста на 16%. Повышение экспорта было отмечено по итогам десятого месяца подряд благодаря высокому спросу на сталь, автомобили и полупроводниковое оборудование на ключевых экспортных рынках, а также некоторому ослаблению проблем в цепочках поставок. Темпы роста экспорта, однако, замедлились по сравнению с ноябрем, когда они составили 20,5%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) понизил базовые процентные ставки по кредитам (loan prime rate, LPR) сроком на один год и пять лет. Годовая LPR уменьшена по итогам второго месяца подряд - до 3,7% годовых с 3,8%. В декабре эта ставка была понижена впервые за 20 месяцев. Ставка по пятилетним кредитам в четверг опущена до 4,6% с 4,65%, сообщил НБК.

Цены на нефть в четверг корректируются вниз, но остаются вблизи 7-летних максимумов на фоне повышения Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза глобального спроса на 2022 год.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:15 МСК в четверг составила $87,74 за баррель (-0,8% и +1,1% в среду), февральский фьючерс на WTI стоит $86,55 за баррель (-0,5% и +1,8% накануне).

МЭА в среду повысило прогноз роста глобального спроса на нефть на 2022 год на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 3,3 млн б/с. В 2021 году спрос в мире, по оценкам агентства, увеличился на 5,5 млн б/с - это на 200 тыс. б/с больше, чем прогнозировалось ранее. По расчетам аналитиков, в 2021 году спрос на нефть составит 96,4 млн б/с, а в 2022 году - 99,7 млн б/с.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали увеличение запасов нефти в США на 1,404 млн баррелей на прошлой неделе после снижения на 1,077 млн баррелей неделей ранее. Официальные данные о запасах в США будут обнародованы министерством энергетики страны в четверг в 19:00 МСК.

Срок действия февральских контрактов на WTI истекает с завершением сессии в четверг.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции "Белона" (MOEX: BLNG) (+4,8%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+3,8%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,8%).

Подешевели бумаги ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-5,3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,8%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:15 МСК составил 70 млрд рублей (из них 21,5 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 14,1 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,8 млрд рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
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