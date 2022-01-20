"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Intel с целью $62

"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций Intel Corp. до $62 и рекомендует покупать бумаги компании, сообщается в комментарии аналитики инвесткомпании Михаила Степаняна.

Эксперт отмечает, что в течение первой декады января 2022г Intel представила широкую линейку решений для ПК и ноутбуков под названием Alder Lake на базе 7-нм+ техпроцесса (по классификации, используемой TSMC), что позволяет Intel компенсировать отставание от своего основного конкурента AMD (AMD) во всех сегментах, кроме мобильного.

"Мы сохраняем нейтрально-позитивный взгляд на перспективы Intel, отмечая изменения ценовой политики и неплохую динамику новых микроархитектур: по итогам третьего квартала увеличились как продажи в натуральном выражении, так и средние цены, причем рост отмечался и в поквартальном, и в годовом выражении. Ранее динамика была преимущественно негативная, что объяснялось попытками стабилизировать рыночную долю", - пишет Степанян.

Аналитик подчеркивает, что с начала года акции Intel выглядят значительно лучше сектора: котировки Intel повысились на 8,2% против снижения отрасли в среднем на 3%. Степанян полагает, что положительная динамика сохранится до конца года, поскольку Intel относится к акциям "стоимости", а в условиях ужесточения ДКП и роста процентных ставок инвесторы предпочитают перекладываться в более зрелые компании.

"Мы полагаем, что при стабилизации рыночных позиций Intel в ключевых нишах, а также в случае получения более высоких оценок мобильных версий Alder Lake по сравнению с Ryzen 6000 (Rembrandt) спрос на бумаги Intel может значительно увеличиться. Мы повышаем целевую цену по бумаге INTC до $62, рекомендация - "покупать", - резюмирует эксперт "Фридом Финанс".

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