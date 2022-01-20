Высока вероятность повышения ставки до 9,5% на ближайших заседаниях ЦБР - ПСБ

Высока вероятность повышения ключевой ставки Банка России до 9,5% на ближайших в текущем году заседаниях регулятора на фоне вышедших в среду, 19 января, данных по недельной инфляции в РФ (11-14 января) на уровне 0,1% и 8,6% г/г, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

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