Котировки нефти останутся в диапазоне $88-89/барр. в ближайшее время - ПСБ

Котировки нефти, скорее всего, останутся в диапазоне $88-89 за баррель Brent в ближайшее время, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Котировки нефти марки Brent стабильны около $88/барр. Прокачка по трубопроводу Киркук-Джейхан возобновлена, а ситуация в ОАЭ пока не получила продолжения - краткосрочные факторы поддержки для нефти сходят на нет. Статистика от API показала рост запасов сырой нефти на 1,4 млн барр. и бензинов - на 3,5 млн барр., запасы дистиллятов упали на 1,2 млн барр. В фокусе четверга статистика от Минэнерго США, более показательная в части спроса. Впрочем, пока сильны ожидания по спросу (МЭА видит подъем к допандемийному уровню), а ОПЕК+ ограничены в наращивании предложения, цены останутся на высоких уровнях. Ориентируемся на зону $88-90/барр.", - пишет Крылова.

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