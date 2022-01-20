"Атон" сохраняет рейтинг "нейтрально" для акций Акрона

Аналитики "Атона" сохраняют рейтинг "нейтрально" для акций "Акрона", сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Акрон" опубликовал сильные операционные результаты - общее производство удобрений выросло на 4,9% г/г, что в целом соответствует ожиданиям рынка. Котировки акций эмитента взлетели после объявления решения о выплате более высоких дивидендов в связи со стремительно растущими ценами на газ. Мы сохраняем рейтинг "нейтрально" по бумагам "Акрона", ожидая нормализации стоимости удобрений и газа к концу 2022 года", - отмечают эксперты.

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