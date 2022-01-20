Рубль будет торговаться в диапазоне 75,5-77 руб./$1 в четверг - "Альфа-Капитал"

Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 75,5-77 руб./$1 и на уровне 86-87 руб./EUR1, говорится в комментарии "Альфа-Капитала".

"Курс российского рубля в среду вырос в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 76,17 руб. (-0,88 руб.), курс евро - 86,45 руб. (-0,85 руб.). Стоимость актуальных фьючерсов на нефть марки Brent к утру четверга снижается на 0,15% и составляет $88,31 за баррель. Фактор геополитики уже учтен в котировках, инвесторы нашли в себе силы обратить внимание и на другие драйверы. На открытии торгов в четверг, 20 января, российский рубль растет в парах с мировыми валютами. Российская валюта может в течение дня двигаться в диапазоне 75,5-77 руб. в паре с долларом и на уровне 86-87 руб. в паре с европейской валютой", - пишет старший трейдер Владислав Силаев.

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