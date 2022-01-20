Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут результаты "НЛМК" и макростатистика:

- "НЛМК" опубликует операционные результаты;

- В России выйдут данные по золотовалютным резервам;

- В еврозоне ожидается индекс потребительских цен;

- В США выйдет статистика по товарным запасам нефти и нефтепродуктов за неделю от Управления энергетической информации.

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