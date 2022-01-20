Вероятна среднесрочная сдержанная динамика цены акций IT-компаний в РФ - BCS Express

Вероятна сдержанная динамика котировок акций российских компаний IT-сектора в среднесрочной перспективе из-за общемировых настроений, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Тенденция "провала" IT-сектора на фоне оттока инвесторов из высокотехнологичных акций США перекладывается и на отечественный рынок. Все представители отрасли в среду выглядели "хуже рынка". Индекс информационных технологий Мосбиржи упал на 3%. Ожиданий быстрой смены сантимента нет. Наоборот, сохраняются среднесрочные опасения по поводу продолжения спада соответствующих бумаг в США, так что и российским акциям будет сложно показывать опережающую положительную динамику относительно рынка в целом", - отмечает аналитик в комментарии инвестиционной компании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.