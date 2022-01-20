Вероятен рост рынка акций РФ в ближайшие дни - "Фридом Финанс"

Вероятен рост российского рынка акций в ближайшие два-три торговых дня, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Российский фондовый рынок демонстрирует отскок. Условия для роста давно сложились, а конкретными поводами послужили сильная перепроданность многих ликвидных акций, а также улучшение информационного фона. Однако рост котировок российских активов сдерживается слабонегативной динамикой на внешних площадках. До конца недели в США не ожидаем большого количества релизов важной отчетности, но это, на наш взгляд, не помешает продолжению роста в России. Отскок может продлиться еще два-три торговых дня, а дальнейшая динамика рынка будет определяться движением котировок на внешних площадках", - указывает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке Георгий Ващенко.

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