Возможно укрепление рубля на торгах в четверг - ПСБ

Возможно укрепление рубля по отношению к доллару США на торгах в четверг, говорится в комментарии главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

"Рубль двигался в среду увереннее большинства ключевых валют ЕМ, что говорит о попытках сброса перепроданности национальной валютой. На протяжении недели стоимость доллара не закреплялась ниже 76 руб./$1, возникает вопрос, сможет ли в четверг? Мы считаем, что у рубля есть потенциал роста и ориентируемся на тестирование парой доллар/рубль отметки 75,5 руб./$1: стоимость нефти марки Brent находится на комфортных значениях для укрепления национальной валюты, фьючерсы на индексы развитых рынков торгуются в плюсе, пытаясь вернуться к росту. Также мы надеемся, что в четверг не будет новостей по геополитической напряженности, что может способствовать снижению 5-летних CDS и, следовательно, поддержать позиции рубля", - пишет эксперт.

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