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20 января 2022 года 09:30

Brent - $88,36 за баррель

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду. Рынки акций стран АТР повышаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть изменяются незначительно в четверг.

Фондовые рынки США завершили торги в среду отрицательной динамикой, несмотря на позитивное начало сессии.

В начале торгов положительным фактором для рынка акций было снижение доходностей американских гособлигаций. Так, в ходе сессии в среду процентная ставка десятилетних долговых обязательств американского казначейства опускалась до 1,826% годовых против 1,876% на закрытие предыдущей сессии.

И все же доходность US Treasuries находится на максимумах за 2 года, что обусловлено растущими ожиданиями более быстрого, чем предполагалось ранее, ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС).

"Увеличение доходности бондов отражает растущее беспокойство рынка относительно того, что центральные банки могут поднять ставки и более агрессивно сворачивать программу количественного смягчения, чем предполагалось изначально", - отметил аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон.

При этом рынок ждет, что доходность гособлигаций продолжит расти. "Я думаю, что доходность 10-летних облигаций США превысит 2% в какой-то момент в первом квартале", - отметил глава по инвестициям в Penn Mutual Asset Management Марк Хеппенстал.

Это негативно сказывается на рынке акций, и особенно на котировках бумаг технологических компаний. "Инфляция и беспокойство из-за ставок никуда не денутся в скором времени, а растущие ожидания трейдеров относительно повышения ставки больше чем на 25 базисных пунктов увеличивают негативный настрой на фондовых рынках", - написал ведущий аналитик брокерской компании Oanda Крейг Эрлам.

Между тем в центре внимания рынка оставался начавшийся сезон отчетности компаний, который традиционно стартовал с публикации финпоказателей крупнейших банков Уолл-стрит.

Morgan Stanley (SPB: MS) увеличил чистую прибыль на 9%, выручку - на 6,8% в последнем квартале 2021 года. При этом прибыль в расчете на акцию превысила прогноз аналитиков, но показатель выручки оказался хуже ожиданий. Котировки акций банка выросли на 1,8%.

Bank of America Corp. (SPB: BAC), второй по размеру активов банк США, в четвертом квартале получил чистую прибыль в расчете на акцию выше консенсус-прогноза, выручка оказалась чуть меньше прогнозов. Бумаги BofA прибавили в цене 0,4%.

U.S. Bancorp (SPB: USB) увеличил чистую прибыль в минувшем квартале примерно на 10%, показатель, рассчитанный на акцию, превзошел прогнозы рынка. Тем не менее, банк сократил выручку до $5,68 млрд с $5,75 млрд годом ранее, которая к тому же оказалась ниже консенсус-прогноза. Стоимость акций U.S. Bancorp снизилась на 7,8%.

Котировки акций State Street Corp. (SPB: STT) упали на 7,1%. Чистая прибыль банка в расчете на акцию в четвертом квартале в размере $1,78 не оправдала прогнозов экспертов, ожидавших показатель на уровне $1,88.

UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. увеличила чистую квартальную прибыль на 84%, выручку - на 12,6%. Бумаги медицинского страховщика подорожали на 0,3%.

Procter & Gamble Co. (SPB: PG) (P&G), крупнейший в мире производитель потребительских товаров, во втором квартале 2022 финансового года увеличил чистую прибыль на 9%, выручку - на 6%. В то же время оба показателя превзошли прогнозы рынка. Капитализация P&G увеличилась на 3,4%.

Акции биофармацевтической компании Zogenix Inc. (SPB: ZGNX) подскочили в цене на 66% после того, как компания согласилась на предложение о покупке со стороны бельгийского конкурента UCB S.A. в рамках сделки стоимостью до $1,9 млрд.

Котировки бумаг Activision Blizzard (SPB: ATVI), о планах покупки которой днем ранее сообщила Microsoft, упали на 0,2%. Аналитики Atlantic Equities ухудшили прогноз цены акций Activision Blizzard до $95 со $100, Credit Suisse - до $95 со $125. В обоих случаях рекомендация была снижена до "нейтрального уровня" с "выше рынка". Wells Fargo (SPB: WFC) ухудшил рейтинг до "на уровне рынка" с "выше рынка", при этом прогнозные котировки остались на отметке $95.

Между тем свежие статданные министерства торговли США показали, что число домов, строительство которых было начато в США в декабре, увеличилось на 1,4% относительно предыдущего месяца и составило 1,702 млн в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с марта 2021 года. Это стало неожиданностью для экспертов, которые прогнозировали снижение числа новостроек в США в декабре до 1,65 млн по сравнению с 1,679 млн - ранее объявленным уровнем предыдущего месяца.

Акции крупнейших американских строительных компаний, тем не менее, снизились в среду. Котировки бумаг KB Home опустились на 4%, D.R. Horton Inc. (SPB: DHI) - на 3,3%, Lennar Corp. (SPB: LEN) - на 4,4%. Эксперты KeyBanc Capital понизили рекомендации для акций KB Home и Lennar до "ниже рынка" с "на уровне рынка", D.R. Horton Inc. - до "на уровне рынка" с "выше рынка".

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию сессии упало на 0,96% и составило 35028,65 пункта. Лидерами снижения среди компонентов индекса стали акции Boeing Co. (SPB: BA) (-3,5%), Caterpillar (SPB: CAT) Inc. (-3,1%) и American Express Co. (SPB: AXP) (-2,9%).

Standard & Poor's 500 снизился на 0,97% - до 4532,76 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 1,15% и составил 14340,26 пункта.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в ходе торгов в четверг на фоне снижения ставок ЦБ Китая и свежей порции статистических данных из Японии.

Японский Nikkei к 8:00 МСК поднялся на 1,1%.

Объем японского экспорта в декабре 2021 года увеличился на 17,5% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, до 7,881 трлн иен ($68,87 млрд), свидетельствуют данные министерства финансов страны.

Повышение экспорта было отмечено по итогам десятого месяца подряд благодаря высокому спросу на сталь, автомобили и полупроводниковое оборудование на ключевых экспортных рынках, а также некоторому ослаблению проблем в цепочках поставок.

Темпы роста экспорта, однако, замедлились по сравнению с ноябрем, когда они составили 20,5%. Эксперты в среднем ожидали увеличения японского экспорта в декабре 2021 года на 16%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Среди компонентов индекса в лидеры роста выходят акции разработчиков видеоигр Konami Holdings Corp. (6,02%) и NEXON Co. Ltd. (5,96%), а также торговой компании Itochu Corp. (5,17%).

Акции крупнейшего в Азии ритейлера одежды Fast Retailing Co. Ltd. дорожают на 2,3%, производителя игровых приставок Nintendo Co. Ltd. - на 2,9%.

Гонконгский Hang Seng к 8:11 МСК вырос на 2,5%, в то время как шанхайский Shanghai Composite - на 0,3%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) понизил базовые процентные ставки по кредитам (loan prime rate, LPR) сроком на один год и пять лет.

Годовая LPR уменьшена по итогам второго месяца подряд - до 3,7% годовых с 3,8%. В декабре эта ставка была понижена впервые за 20 месяцев. Ставка по пятилетним кредитам в четверг опущена до 4,6% с 4,65%, сообщил НБК.

В понедельник НБК понизил процентную ставку по кредитам сроком на год в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) - до 2,85% годовых с 2,95%, а также ставку по семидневным операциям обратного РЕПО - до 2,1% с 2,2%.

Заместитель председателя китайского ЦБ Лю Гоцян заявил в ходе брифинга во вторник, что НБК намерен действовать заблаговременно, а также более решительно, чтобы помочь властям страны стабилизировать ситуацию в экономике в 2022 году.

В лидеры роста в Hang Seng выходят бумаги Country Garden Services Holdings Co. Ltd., предоставляющей услуги по управлению жилой недвижимостью (15,76%), технологической Meituan (8,49%) и оператора сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (7,67%).

Акции производителя электроники Xiaomi Corp. прибавляют в цене 2,3%, автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. - 1,5%.

Южнокорейский Kospi к 8:10 МСК набрал 0,4%.

Акции автопроизводителей Kia Corp. и Hyundai Motor Co. дорожают на 0,1% и 0,3% соответственно.

Стоимость производителя микросхем и электроники Samsung Electronics Co. снижается на 0,1%, ее конкурента LG Corp. - растет на 1,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,1%.

Уровень безработицы в Австралии, скорректированный с учетом сезонного фактора, в декабре 2021 года сократился до 4,2% с 4,6% месяцем ранее. Декабрьский показатель стал минимальным с августа 2008 года на фоне снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 4,5%, пишет Trading Economics.

Акции горнодобывающей BHP Group подорожали на 3,1%, цена бумаг Rio Tinto выросла на 3,2%.

Цены на нефть изменяются незначительно на торгах в четверг после подъема до максимумов с октября 2014 года по итогам предыдущей сессии.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали увеличение запасов нефти в США на 1,404 млн баррелей на прошлой неделе после снижения на 1,077 млн баррелей неделей ранее. Официальные данные о запасах в США будут обнародованы министерством энергетики страны в четверг в 19:00 МСК.

Президент США Джо Байден заявил журналистам в среду, что его администрация продолжит пытаться снизить цены на нефть. "Мы будем работать над увеличением предложения нефти, - заявил он. - Это, однако, будет сложно сделать".

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в четверг составляет $88,36 за баррель, что на $0,08 (0,09%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,93 (1,1%) - до $88,44 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $87,09 за баррель, что на $0,13 (0,15%) выше итогового значения сессии в среду. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $1,53 (1,8%), до $89,96 за баррель.

Как Brent, так и WTI завершили торги в среду на максимумах с октября 2014 года.

Срок действия февральских контрактов на WTI истекает с завершением сессии в четверг. Цена более активно торгуемых мартовских фьючерсов на WTI опустилась на $0,04 (0,05%), до $85,75 за баррель.

Поддержку рынку в среду оказало повышение Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза глобального спроса на 2022 год. Кроме того, подъему рынка способствовали опасения, связанные с возможным сокращением поставок с Ближнего Востока после произошедшего в ночь со вторника на среду взрыва на нефтепроводе Киркук-Джейхан, соединяющем Ирак и Турцию,

Работа трубопровода Киркук-Джейхан, пропускная способность которого составляет порядка 450 тыс. баррелей нефти в сутки, была приостановлена из-за взрыва, однако в среду возобновилась. Агентство Reuters сообщило со ссылкой на свой источник, что причиной ЧП стало падение опоры ЛЭП, а не атака на трубопровод.

МЭА в среду повысило прогноз роста глобального спроса на нефть на 2022 год на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 3,3 млн б/с. В 2021 году спрос в мире, по оценкам агентства, увеличился на 5,5 млн б/с - это на 200 тыс. б/с больше, чем прогнозировалось ранее. По расчетам аналитиков, в 2021 году спрос на нефть составил 96,4 млн б/с, а в 2022 году - 99,7 млн б/с.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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