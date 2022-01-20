BCS Express умеренно позитивно оценивает среднесрочные перспективы цены бумаг Норникеля

BCS Express умеренно позитивно оценивает среднесрочные перспективы котировок бумаг ГМК "Норильский никель", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Бумаги "Норникеля" показали в среду один из лучших результатов среди "голубых фишек". Важным фактором поддержки стал взлет котировок никеля и палладия, являющихся являются ключевыми металлами для ГМК. У нас умеренно позитивный взгляд по бумагам на среднесрочную перспективу. При этом рост цен на металлы и бумаги "Норникеля" по цепочке позитивен для бумаг "РусАла" и En+", - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

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