Распродажи на рынке акций РФ могут вернуться в любой момент - "Алор Брокер"

Текущий рост российского рынка акций, возможно, лишь технический отскок, распродажи могут вернуться в любой момент, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Российский рынок акций негативную динамику заокеанских коллег в среду почти проигнорировал. Но долго так продолжаться не будет, Россия не станет "тихой гаванью" в случае начала масштабной коррекции фондового рынка. Более того, есть серьезные опасения, что текущий рост - всего лишь технический отскок перепроданного рынка на закрытии "шортов" спекулянтами и покупках тех инвесторов, кто решил, что рынок достиг дна. То есть распродажи могут вернутся в любой момент. Цель снижения индекса Мосбиржи на уровне 3100 пунктов остается актуальной", - пишет Антонов в комментарии.

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