Среднесрочные риски снижения индекса S&P 500 очень высоки - BCS Express

Среднесрочные риски продолжения снижения индекса S&P 500 очень высокие, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"На рынке акций США пока оправдываются ожидания продолжения снижения, и его среднесрочные риски очень высокие. Фактор ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ФРС толкает ставки по Treasuries наверх, что негативно для акций. Постепенно начинают расти ожидания, что регулятор может поднять ставку в марте сразу шагом в 50 б.п. Пока это не базовый сценарий, но в динамике оценок CME FedWatch Tool в последнее время как раз прослеживается именно такая тенденция смены настроений, - пишет аналитик инвестиционной компании в комментарии. - По S&P 500 в качестве ближайшей цели после недавно состоявшегося пробоя нижней границы долгосрочного растущего тренда выделялась отметка 4495 пунктов. До нее осталось пройти вниз менее 1%. В случае ее пробоя далее ориентиры сместятся к традиционной поддержке - 200-дневной скользящей средней на 4425 пунктах".

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