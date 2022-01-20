Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 20 января. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также сохраняющихся геополитических рисков, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман выразила надежду в среду, что российское руководство сделает умный выбор в пользу дипломатии в интересах безопасности как самой России, так и всей Европы. Госдеп США в среду сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен 21 января проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве, где "продолжит дипломатические дискуссии и призовет к деэскалации (в районе Украины - ИФ)".

Президент США Джо Байден заявил в среду, что Россия в ситуации с кризисом вокруг Украины вряд ли стремится к полномасштабной войне, но хочет проверить Запад на прочность. Также Байден сообщил, что Украине едва ли удастся в ближайшее время присоединиться к НАТО, поскольку для этого нужно выполнить ряд условий. "Присоединение Украины к НАТО в ближайшее время маловероятно", - заявил президент.

Индексы акций в США накануне снизились на 1-1,2%, несмотря на позитивное начало сессии на фоне локального сокращения доходностей американских гособлигаций. Так, в ходе сессии в среду процентная ставка 10-летних долговых обязательств американского казначейства опускалась до 1,826% годовых.

Тем не менее, доходность US Treasuries остается на максимумах за 2 года (в четверг доходность превышает 1,85% годовых), что обусловлено растущими ожиданиями более быстрого, чем предполагалось ранее, ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС).

В Азии в четверг преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng растет на 2,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 поднялся на 0,3%).

Цены на нефть в четверг корректируются вниз, но остаются вблизи 7-летних максимумов на фоне повышения Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза глобального спроса на 2022 год.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 06:41 МСК в четверг составила $88,23 за баррель (-0,2% и +1,1% в среду), февральский фьючерс на WTI стоит $86,88 за баррель (-0,1% и +1,8% накануне).

МЭА в среду повысило прогноз роста глобального спроса на нефть на 2022 год на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 3,3 млн б/с. В 2021 году спрос в мире, по оценкам агентства, увеличился на 5,5 млн б/с - это на 200 тыс. б/с больше, чем прогнозировалось ранее. По расчетам аналитиков, в 2021 году спрос на нефть составит 96,4 млн б/с, а в 2022 году - 99,7 млн б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,722 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,222 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 января снизился на 0,09% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,71 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,07%, опустившись до 728,27 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "ГК Самолет БО-П10" (-0,84%), "ГТЛК-001Р-15" (-0,76%) и "ВЭБ.РФ-001Р-17" (-0,61%), а в лидерах повышения - облигации "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+1,19%), "ВЭБ.РФ-001Р-21" (+0,5%) и "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что группа компаний "Сегежа" (MOEX: SGZH) планирует 20 января с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на 15-летние облигации серии 002P-03R с офертой через 2 года объемом не менее 7 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 11% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 11,46% годовых. Дата техразмещения будет объявлена позднее. В конце 2021 года ГК "Сегежа" на внеочередном собрании акционеров утвердила 8 выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках второй программы бондов компании серии 002Р, общим объемом не более 80 млрд рублей. Объем каждого из выпусков серий 002P-03R - 002P-10R составит не более 10 млрд рублей, срок обращения не более 15 лет, а купонная ставка 1-10-го купонов не может превышать 11% годовых.

ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) ("ФСК ЕЭС") установило ставку 35-го купона облигаций 26-й и 27-й серий в размере 9,39% годовых. ФСК разместила инфраструктурные облигации 26-27-й серий на общую сумму 26 млрд рублей в августе 2013 года. Ставка текущего купона - 8,4% годовых. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 2-136-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%. По облигациям объявлена 34-летняя оферта. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.