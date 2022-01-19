Рубль вечером немного сократил темпы роста к доллару и евро в ожидании ключевых событий недели

Москва. 19 января. Доллар и евро отыграли часть потерь первой половины дня на "Московской бирже" в среду вечером; рубль растерял часть роста к бивалютной корзине в ожидании ключевого события недели, а именно переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве, которые намечены на пятницу, 21 января.

Курс доллара США составил 76,49 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 42,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,79 руб./EUR1, подешевев на 31,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 37,53 копейки - до 81,12 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял часть роста, но все же продолжает подрастать к доллару и евро на вечерних торгах. Участники внутреннего валютного рынка находятся в ожидании переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве, которые намечены на пятницу, 21 января. В центре внимания глобальных трейдеров продолжает находиться денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы (ФРС) США, следующее заседание которой пройдет 25-26 января, и эксперты ожидают, что тон заявлений американского ЦБ по итогам этого заседания будет "ястребиным".

Все больше представителей регулятора и экономистов Уолл-стрит видят возможность более чем трех подъемов базовой процентной ставки американским ЦБ в этом году из-за достигшей 40-летнего максимума инфляции.

Высокая инфляция и сильный рынок труда говорят о том, что экономика более не нуждается в сверхмягкой денежно-кредитной политике, действовавшей во время вызванного пандемией кризиса, сказал на прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

Между тем, доходности US Treasuries, подъем которых отчасти стал причиной падения индексов днем ранее, перешли к снижению. Так, вечером в среду процентная ставка десятилетних долговых обязательств американского казначейства составляла 1,855% годовых, что ниже уровня закрытия предыдущей сессии - 1,876%. В ходе торгов в среду доходность этих бумаг поднималась до 1,9%.

И все же доходность US Treasuries находится на максимумах с февраля 2020 года, что обусловлено растущими ожиданиями более быстрого, чем предполагалось ранее, ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС). При этом распродажа на рынке госбумаг помогла доходности германских десятилетних бондов выйти в плюс впервые за три года. Показатель поднимался до 0,008%.

Свежие статданные министерства торговли США показали, что число домов, строительство которых было начато в США в декабре, увеличилось на 1,4% относительно предыдущего месяца и составило 1,702 млн в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с марта 2021 года. Это стало неожиданностью для экспертов, которые прогнозировали снижение числа новостроек в США в декабре до 1,65 млн по сравнению с 1,679 млн - ранее объявленным уровнем предыдущего месяца.

Россия не получила письменных ответов на свои предложения по гарантиям безопасности от США и НАТО, рассчитывает, что в ближайшее время это будет сделано, заявил днем в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Нам необходимы, прежде всего, правовые гарантии нерасширения НАТО, гарантия возвращения альянса к рубежам 1997 года и надежное решение вопроса о неразмещении ударных средств вдоль наших рубежей. Остальное зависит от движения по этим направлениям", - сказал он, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай" в среду.

По словам замминистра, "мы не получили от американцев и натовцев письменных комментариев к нашим предложениям". "Хотелось бы надеяться, что это произойдет в ближайшее время", - подчеркнул он.

В Кремле также заявили, что Россия пока не получила письменного ответа от США и партнеров по НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности и считают важными предстоящие переговоры Лаврова с Блинкеном в Женеве.

"Конечно же, в свете состоявшихся переговоров и процесса формулирования ответов со стороны США и НАТО такие контакты, которые состоятся в пятницу, чрезвычайно важны. Не будем пока ничего говорить, повестка дня абсолютно понятна, поэтому дождемся пятницы", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На прошлой неделе состоялась серия переговоров на тему безопасности. Это двусторонние переговоры Россия и США - в Женеве (9-10 января), Россия и НАТО - в Брюсселе (12 января), по линии ОБСЕ - в Вене (13 января).

Москва с декабря требует от НАТО и Вашингтона юридически закрепленных гарантий безопасности в Европе, главные требования сводятся к нерасширению НАТО, отказу принять в альянс Украину и Грузию и возвращению НАТО вместе с вооружениями к границам 1997 года.

Представители США и НАТО говорят, что вопросы о расширении альянса могут решать только его участники и страны-заявители, третьих сторон это не касается.

В то же время игроки позитивно оценили новости, что последние четыре военных самолета с миротворцами ОДКБ прибыли из Казахстана в Россию. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Все миротворцы, военная техника и вооружение контингента Коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявшие задачи по охране социально-значимых объектов в республике Казахстан, вернулись домой", - сообщили в министерстве.

"Сегодня последние четыре самолета военно-транспортной авиации ВКС России приземлились на подмосковном аэродроме в Чкаловском. На самолетах вернулись домой военнослужащие и техника командования миротворческим контингентом во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым", - отмечается в сообщении.

Цены на нефть несколько сократили прирост на торгах в среду, но держатся на семилетних максимумах на фоне повышения Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза глобального спроса на 2022 год.

Поддержку рынку также оказывают опасения, связанные с возможным сокращением поставок с Ближнего Востока после произошедшего в ночь со вторника на среду взрыва на нефтепроводе Киркук-Джейхан, соединяющем Ирак и Турцию,

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК выросла на 1,45% - до $88,78 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 1,69% - до $86,26 за баррель.

Накануне обе марки закрылись на максимальных отметках с 13 октября 2014 года, согласно данным FactSet.

Работа трубопровода Киркук-Джейхан, пропускная способность которого составляет порядка 450 тыс. баррелей нефти в сутки, была приостановлена из-за взрыва, однако в среду возобновилась. Агентство Reuters сообщило со ссылкой на свой источник, что причиной ЧП стало падение опоры ЛЭП, а не атака на трубопровод.

Скачок цен на нефть на новости о приостановке работы трубопровода показывает, насколько чувствительным является рынок к возможному сокращению предложения нефти, отмечает Market Watch.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду рубль дорожает к доллару и евро, при этом волатильность, вызванная преимущественно ростом геополитической напряженности, сохраняется. "Утром в моменте курс доллара поднимался выше отметки в 77 руб./$1, а днем опускался ниже 76 руб.$1, после чего вернулся к росту. В ходе своего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ему известно о планах России в короткие сроки нарастить военные силы на границе с Украиной, что предоставит потенциал для осуществления враждебных действий по отношению к Украине также в очень короткие сроки. При этом заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков 19 января в рамках своего выступления на площадке дискуссионного клуба "Валдай" назвал "критической" ситуацию в области европейской безопасности. По мнению российского дипломата, ситуация стала таковой по вине США и НАТО. В пятницу, 21 января, глава МИД РФ Сергей Лавров должен встретиться с господином Блинкеном в Женеве. Участники рынка надеются на снижение геополитической неопределенности, которая в последние несколько дней стала доминирующим фактором для российских акций и облигаций, вызвав их заметное снижение. Фактором поддержки российских активов выступают растущие нефтяные цены. Мартовский фьючерс на Brent в среду вечером торгуется выше $88 за баррель", - отмечает Беспалов.

"Нефтяные котировки продолжают консолидацию выше $88 за баррель сорта Brent из-за возросшего риска дефицита топлива на фоне сбоя поставок с Ближнего Востока. Вероятно, такая динамика сохранится в ближайшее время на фоне форс-мажорных ограничений поставок, после чего котировки на "черное золото" могут немного опуститься. На фоне ослабления панических настроений инвесторов и высоких цен на нефть рубль сегодня восстанавливается к доллару и к евро. Дальнейшему укреплению рубля в ближайшее время будут препятствовать геополитические риски и сильный доллар", - говорит руководитель отдела управление акциями "Сбер управление активами" Евгений Линчик.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 20 января на 53,5 копейки, до 76,8697 руб./$1, и увеличил курс евро на 11,02 копейки, до 87,1318 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду на 15,67 копейки по отношению ко вторнику и составил 76,5597 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК повысился всего на 0,1 копейки и составил 76,5176 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 500,072 млн, из которых $1 млрд 45,769 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 454,303 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 22,7 копейки, до 86,8457 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 37,82 копейки и составил 86,7079 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR888,39 млн, из которых EUR260,952 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR627,438 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в среду, в то время как ставки среднесрочных (3-6 месяцев) МБК немного подросли относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 8,48% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок понизилась на 3 б.п. - до 8,69% годовых, ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 9,02% годовых. Ставка на срок 3 месяца выросла на 10 б.п. - до 9,64% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 9 б.п. - до 9,77% годовых.