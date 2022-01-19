Цены евробондов РФ в среду умеренно подросли в рамках коррекции на фоне локального снижения геополитических рисков

Москва. 19 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно подросли в рамках коррекции благодаря локальному снижению геополитических рисков, произошедшему на заявлениях замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Россия не собирается нападать на Украину. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) лишь слегка прибавили в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. Пятилетний CDS на российский долг опустился до 180 пунктов с более чем 200 пунктов накануне.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 17 базисных пунктов по отношению к закрытию 18 января и составила 111,03% от номинала, что соответствует доходности 2,835% годовых (снижение на 7 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла за день на 9 базисных пунктов, составив 103,14% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта и составила 1,125% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 3 пункта, составив 171 базисный пункт.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 324 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 124,09% от номинала (доходность снизилась на 20 базисных пунктов - до 4,175% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 237 базисных пунктов, поднявшись до 118,5% от номинала (доходность снизилась на 16 базисных пунктов и составила 4,25% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 42 базисных пункта, до 104,87% от номинала (доходность снизилась на 10 пунктов, до 3,53% годовых), с погашением в 2023 году - на 29 базисных пунктов, до 104,13% от номинала (их доходность снизилась на 18 базисных пунктов и составила 2,315% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 306 базисных пунктов, до 114,9% от номинала (доходность снизилась на 18 базисных пунктов и составила 4,28% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 84 базисных пункта - до 103,01% от номинала (доходность снизилась на 17 пунктов, до 3,63% годовых).

"Сегодняшний день для российских еврооблигаций стал первым днем отскока после затяжного падения, вызванного резким ростом геополитических рисков. Поводом для позитивной коррекции послужили заявления замглавы МИД РФ Рябкова о том, что Россия не собирается нападать на Украину. Эти сообщения резко изменили настроения участников рынка. В результате котировки "длинных" выпусков евробондов РФ подскочили на 2-3 процентных пункта. При этом, несмотря на ценовой отскок, уровень кредитных спредов остается довольно высоким, в частности, пятилетний CDS опустился с уровней чуть выше 200 пунктов до 180 пунктов, но это все равно достаточно много с учетом больших объемов золотовалютных резервов страны и низких показателей страновой долговой нагрузки. В целом рынок по-прежнему остается довольно тонким, поскольку геополитическая ситуация вокруг России все еще остается неопределенной, так как, согласно тем же заявлениям Рябкова, Россия пока не получила письменных ответов на свои предложения по гарантиям безопасности от США и НАТО. То есть окончательного решения в этом вопросе пока нет. И это соответственно сдерживает покупателей от более активных действий и тем самым не дает рынку полноценно отскочить", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

Риска полномасштабной войны в Европе нет, Россия не собирается нападать на Украину, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Я уверен, что нет никакого риска крупномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь. Мы не намерены предпринимать никаких агрессивных действий. Мы не намерены атаковать, нападать или вторгаться на Украину", - сказал Рябков на дискуссии в клубе "Валдай" в среду.

Он подчеркнул, что Россия видит риск в том, что Украина станет более интегрированной в НАТО, даже без получения формального статуса члена альянса. "Это находится в центре интересов безопасности России, и мы сделаем все для того, чтобы обратить эту ситуацию вспять, ребалансировать эту ситуацию по дипломатическим каналам", - сказал замминистра. "Для нас приоритетом является достижение юридически обязывающих, твердых гарантий со стороны США, что эта страна, и другие страны, которые мы уже упоминали, не стали членами НАТО. Известная формула, что Украина и Грузия станут членами НАТО, должно быть исключено, заменено пониманием, что этого не произойдет никогда", - добавил Рябков.