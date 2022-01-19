Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 20 января в фокусе будет будут макростатистика и корпоративные события:

- процентная ставка по кредитам для первоклассных заемщиков Китая (04:30 МСК);

- индекс цен производителей Германии в декабре (10:00 МСК);

- окончательный индекс потребительских цен еврозоны в декабре (13:00 МСК);

- протоколы заседания ЕЦБ (15:30 МСК);

- недельное число обращений за пособиями по безработице в США (16:30 МСК);

- индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в январе (16:30 МСК);

- продажи домов на вторичном рынке США в декабре (18:00 МСК);

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (19:00 МСК);

- заседание ФАС по делу "ММК" и "Северстали";

- операционные результаты "НЛМК" заIV кв. 2021г;

- бумаги HeadHunter последний день торгуются с промежуточными дивидендами за 2021г;

- квартальные результаты Netflix, Travelers, Baker Hughes, KeyCorp.

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