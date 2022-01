Акции The Bank of New York Mellon сохраняют потенциал роста - "Фридом Финанс"

Акции The Bank of New York Mellon сохраняют потенциал роста и являются интересными фишками финансового сектора, полагают аналитики "Фридом Финанс".

Депозитарный банк The Bank of New York Mellon Corporation (BK) с активами под надзором в объеме свыше $46,7 трлн (по состоянию на конец 2021г) представил результаты за четвертый квартал. В отчетном периоде разводненная EPS увеличилась на 28% г/г, до $1,01, что совпало с ожиданиями рынка. Чистая прибыль банка повысилась на 15,1% г/г, до $869 млн, прибыль до налогообложения увеличилась на 18%, до $1,06 млрд, вследствие оптимизации операционных затрат, не продемонстрировавших значительного роста, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня (CET1) заметно сократился с 13,1% в конце прошлого года до 11,1% к концу 2021г, что оказалось ниже среднеотраслевого показателя. Однако мы считаем, что у банка по-прежнему есть возможность для выплаты и увеличения дивидендов, абсорбирования кредитных убытков в форс-мажорных обстоятельствах, а также продолжения программы buy back. По итогам полного года разводненная EPS составила $4,14, увеличившись на 8,1% г/г, чистая прибыль при этом выросла на 4%, до $3,7 млрд", - пишут аналитики "Фридом Финанс".

Менеджмент представил позитивный прогноз динамики чистой прибыли в 2022г, указывая на ожидаемое повышение процентных ставок и улучшение операционного левериджа. В последующих отчетных периодах банк сможет улучшить показатели чистой процентной маржи на фоне роста долгосрочных доходностей трежерис.

"По нашему мнению, акции банка сохраняют потенциал роста и являются интересными фишками финансового сектора. Наш базовый таргет по бумаге в течение года - $75. При "медвежьем" сценарии котировки не превысят $59, в то время как при "бычьем" могут вырасти до $80", - прогнозируют эксперты инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.